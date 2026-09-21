کرمانی رقیب ازبکستانی را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه مسابقات ووشو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهدی کرمانی در وزن ۶۰-کیلوگرم در پیکار با «عادلیف» از ازبکستان صاحب برتری شد.

در این وزن ۱۱ سانداکار حضور دارند که کرمانی با این پیروزی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و برای صعود به مرحله نیمه نهایی باید با «لیونگ» از هنگ کنگ مبارزه کند.

در مسابقات امروز دیانا رحیمی ملی‌پوش در وزن ۶۰-کیلوگرم برابر «ژانگ» از چین نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. زهرا کیانی هم در بخش تالو و فرم «چانگ چوان» عنوان چهارم را کسب کرد.

شجاع پناهی آخرین ملی‌پوش ووشو در رقابت های امروز است که در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۵- کیلوگرم برابر « اوزگلدیف» از ترکمنستان به میدان خواهد رفت