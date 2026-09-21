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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

کرمانی رقیب ازبکستانی را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد

کرمانی رقیب ازبکستانی را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد

ووشوکار تیم مردان کشورمان با پیروزی در نخستین مبارزه خود راهی مرحله نیمه نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه مسابقات ووشو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهدی کرمانی در وزن ۶۰-کیلوگرم در پیکار با «عادلیف» از ازبکستان صاحب برتری شد.

در این وزن ۱۱ سانداکار حضور دارند که کرمانی با این پیروزی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و برای صعود به مرحله نیمه نهایی باید با «لیونگ» از هنگ کنگ مبارزه کند.

در مسابقات امروز دیانا رحیمی ملی‌پوش در وزن ۶۰-کیلوگرم برابر «ژانگ» از چین نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. زهرا کیانی هم در بخش تالو و فرم «چانگ چوان» عنوان چهارم را کسب کرد.

شجاع پناهی آخرین ملی‌پوش ووشو در رقابت های امروز است که در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۵- کیلوگرم برابر « اوزگلدیف» از ترکمنستان به میدان خواهد رفت

کد مطلب 6953834

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