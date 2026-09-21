به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هر سال با نزدیک شدن به روزهای سرنوشت‌ساز کنکور، یک سؤال ذهن بسیاری از دانش‌آموزان را درگیر می‌کند. رتبه‌های برتر چه کاری انجام می‌دهند که نتیجه تلاششان با دیگران متفاوت می‌شود؟ آیا ساعت مطالعه آنها بیشتر است، منابع خاصی دارند یا روش‌هایی را می‌شناسند که بقیه از آنها بی‌خبرند؟

واقعیت این است که موفقیت در کنکور معمولاً حاصل یک راز عجیب نیست. پشت یک رتبه خوب، ماه‌ها تلاش منظم، برنامه‌ریزی، تست‌زنی، مرور و اصلاح اشتباهات قرار دارد. دانش‌آموزان موفق الزاماً هر روز فوق‌العاده عمل نمی‌کنند، اما می‌دانند وقتی یک روز خوب پیش نرفت، چگونه دوباره به مسیر برگردند.

این موضوع برای دانش‌آموزان کرج اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چون آنها نیز مانند دانش‌آموزان سراسر کشور در رقابتی جدی برای رسیدن به رشته‌ها و دانشگاه‌های مورد علاقه خود قرار دارند. در چنین رقابتی، فقط درس خواندن کافی نیست. باید بلد باشید چگونه درس بخوانید، چگونه زمان خود را مدیریت کنید و چگونه از نتیجه هر آزمون برای بهتر شدن استفاده کنید.

مشاوره تحصیلی کرج موسسه ایران همایش و بررسی عادت‌های رتبه‌های برتر

مشاوره تحصیلی کرج موسسه ایران همایش، مرکز تخصصی مشاوره تحصیلی با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و رتبه‌های برتر کنکور است. شناخت تجربه رتبه‌های برتر می‌تواند به دانش‌آموز کمک کند بفهمد موفقیت فقط با افزایش بی‌هدف ساعت مطالعه به دست نمی‌آید.

مطالعه فعال، تفاوت مهم دانش‌آموزان موفق

خواندن چندباره یک مطلب به معنی یادگیری کامل آن نیست. ممکن است هنگام مطالعه احساس کنید همه چیز را فهمیده‌اید، اما چند ساعت بعد نتوانید نکات اصلی را به یاد بیاورید.

مطالعه فعال یعنی ذهن درگیر باشد. دانش‌آموز باید بتواند مطلب را برای خودش توضیح دهد، ارتباط میان مفاهیم را پیدا کند و بعد با تست میزان یادگیری را بسنجد.

روش مطالعه نیز برای همه درس‌ها یکسان نیست. در زیست‌شناسی، توجه به جزئیات، قیدها و ارتباط میان مطالب اهمیت زیادی دارد. در ریاضی و فیزیک، تمرین و حل مسئله ضروری است. در شیمی نیز باید مفاهیم، محاسبات و مهارت تستی در کنار یکدیگر تقویت شوند.

تست زدن بدون تحلیل، پیشرفت واقعی نمی‌سازد

بعضی دانش‌آموزان تعداد تست را معیار موفقیت می‌دانند. ممکن است یک روز صد تست حل کنند و احساس کنند عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. اما سؤال مهم این است که از این تست‌ها چه چیزی یاد گرفته‌اند.

تست زمانی ارزشمند می‌شود که اشتباهات بررسی شوند. وقتی پاسخ یک سؤال غلط است، باید علت آن مشخص شود. ضعف علمی بوده، بی‌دقتی بوده، مشکل محاسباتی وجود داشته یا زمان کافی نداشته‌اید؟

آزمون را بعد از پایانش جدی‌تر بگیرید

برای بسیاری از دانش‌آموزان، آزمون با اعلام درصدها تمام می‌شود. اما برای یک دانش‌آموز حرفه‌ای، آزمون تازه از همان لحظه وارد مرحله مهم‌تری می‌شود.

باید مشخص شود کدام سؤال به دلیل ضعف علمی از دست رفته، کدام سؤال به دلیل بی‌دقتی و کدام سؤال به دلیل کمبود زمان. حتی پاسخ‌های درست نیز می‌توانند بررسی شوند، مخصوصاً اگر با حدس یا تردید انتخاب شده باشند.

در مشاوره تحصیلی کرج، توجه به همین جزئیات می‌تواند به دانش‌آموز کمک کند تصویر دقیق‌تری از وضعیت خود داشته باشد. درصد فقط نتیجه را نشان می‌دهد، اما تحلیل آزمون دلیل نتیجه را مشخص می‌کند.

مرور را به ماه‌های پایانی موکول نکنید

یکی از اشتباهات پرهزینه این است که دانش‌آموز فقط به مطالعه مطالب جدید فکر کند و مرور را برای ماه‌های آخر بگذارد. در ابتدا شاید همه چیز خوب به نظر برسد، اما بعد از مدتی حجم مطالب فراموش‌شده زیاد می‌شود.

مرور باید از همان ابتدا در برنامه قرار بگیرد. تست‌های نشان‌دار، خلاصه‌های شخصی، پرسش و پاسخ و آزمون‌های دوره‌ای می‌توانند به تثبیت مطالب کمک کنند.

رتبه‌های برتر از اشتباهات خود فرار نمی‌کنند

هیچ دانش‌آموزی قرار نیست در تمام ماه‌های کنکور بدون افت پیش برود. ممکن است یک آزمون ضعیف شود، یک هفته برنامه کامل اجرا نشود یا یک درس برای مدتی افت کند.

دانش‌آموز موفق بعد از یک نتیجه ضعیف، خودش را سرزنش نمی‌کند و بدون بررسی سراغ یک برنامه کاملاً جدید نمی‌رود. ابتدا علت را پیدا می‌کند. اگر مشکل روش مطالعه باشد، آن را اصلاح می‌کند. اگر تست کم بوده باشد، تمرین بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر مرور عقب افتاده باشد، برای آن زمان مشخص می‌کند.

رقابت کنکور را دست‌کم نگیرید

کنکور برای بسیاری از دانش‌آموزان یک رقابت جدی برای رسیدن به رشته و دانشگاه مورد علاقه است. مخصوصاً وقتی هدف، رشته‌های پرتقاضا باشد، کوچک‌ترین بی‌نظمی در طول زمان می‌تواند باعث افزایش فشار در ماه‌های پایانی شود.

گاهی دانش‌آموز با خودش می‌گوید هنوز چند ماه فرصت دارم و از فردا شروع می‌کنم. چند هفته بعد همین جمله دوباره تکرار می‌شود. ناگهان ماه‌های پایانی از راه می‌رسند و حجم زیادی از مطالب، تست‌های عقب‌افتاده و مرورهای انجام‌نشده روی هم جمع شده‌اند.

قرار نیست همیشه با استرس درس بخوانید، اما باید زمان را جدی بگیرید.

مشاور فقط برنامه هفتگی نمی‌دهد

تصور اینکه کار مشاور فقط نوشتن یک جدول هفتگی باشد، نگاه کاملی به مشاوره تحصیلی نیست. برنامه زمانی ارزشمند است که اجرا شود، عملکرد بررسی شود و بر اساس نتایج تغییر کند.

گاهی دانش‌آموز تصور می‌کند مشکلش کمبود ساعت مطالعه است، در حالی که مشکل اصلی روش مطالعه یا تست‌زنی است. گاهی مطالعه خوب انجام می‌شود اما تحلیل آزمون وجود ندارد. گاهی نیز دانش‌آموز منابع زیادی دارد اما نمی‌داند کدام مسیر را باید ادامه دهد.

یک مشاور حرفه‌ای باید بتواند این تفاوت‌ها را ببیند و به دانش‌آموز کمک کند تصمیم‌هایش را بر اساس اطلاعات واقعی بگیرد. در انتخاب مشاوره تحصیلی کرج نیز بهتر است دانش‌آموز و خانواده فقط به تبلیغات توجه نکنند و شیوه پیگیری، تجربه تیم، نحوه برنامه‌ریزی و بررسی عملکرد را نیز در نظر بگیرند.

اگر نتیجه نمی‌گیریم، فقط بیشتر درس نخوانیم

گاهی دانش‌آموز چند ماه تلاش کرده اما درصدهایش تغییر نکرده است. اولین واکنش معمولاً افزایش ساعت مطالعه است. اما قبل از آن باید یک سؤال مهم پرسید. مشکل دقیقاً کجاست؟

اگر مطالب را یاد نمی‌گیرید، روش مطالعه باید بررسی شود. اگر یاد می‌گیرید اما در تست نتیجه نمی‌گیرید، مهارت تست‌زنی باید تقویت شود. اگر تست می‌زنید اما اشتباهات تکرار می‌شوند، تحلیل تست اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر مطالب را فراموش می‌کنید، احتمالاً مرور نیاز به اصلاح دارد.

در چنین شرایطی، مشاوره تحصیلی کرج می‌تواند زمانی ارزشمند باشد که به جای ارائه یک نسخه ثابت، مشکل واقعی دانش‌آموز را شناسایی و مسیر را متناسب با آن اصلاح کند.

موفقیت از عادت‌های کوچک ساخته می‌شود

رتبه برتر شدن معمولاً نتیجه یک اتفاق بزرگ نیست. حاصل روزهایی است که دانش‌آموز حتی وقتی انگیزه زیادی نداشته، برنامه خود را تا حد امکان اجرا کرده است. حاصل آزمون‌هایی است که بعد از نتیجه ضعیف، به جای کنار گذاشته شدن، دقیق تحلیل شده‌اند.

هر روز چند تصمیم کوچک گرفته می‌شود. امروز مطالعه کنم یا عقب بیندازم؟ تست‌ها را تحلیل کنم یا فقط تعدادشان را ثبت کنم؟ مرور کنم یا همه زمانم را صرف مطلب جدید کنم؟

همین تصمیم‌های کوچک وقتی ماه‌ها تکرار شوند، فاصله بزرگی ایجاد می‌کنند.

رقابت کنکور جدی است و زمان محدود. اما قرار نیست این مسیر فقط با استرس طی شود. با برنامه‌ریزی درست، مطالعه هدفمند، تست‌زنی، مرور، تحلیل و پیگیری می‌توان مسیر را کنترل‌پذیرتر کرد.

رتبه‌های برتر لزوماً کسانی نیستند که هیچ‌وقت خسته نمی‌شوند یا هیچ روز ضعیفی ندارند. آنها یاد گرفته‌اند بعد از هر اشتباه دوباره مسیر را پیدا کنند. شاید مهم‌ترین درسی که می‌توان از آنها گرفت همین باشد. قرار نیست هر روز فوق‌العاده باشید، اما باید هر روز بدانید قدم بعدی چیست و برای رسیدن به هدف، آن را جدی و مستمر بردارید.

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