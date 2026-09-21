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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

گلزاری: ناترازی انرژی را با فرهنگ‌سازی پشت سر می‌گذاریم

گلزاری: ناترازی انرژی را با فرهنگ‌سازی پشت سر می‌گذاریم

بجنورد- دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به از دست رفتن تولید روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز در جنگ اخیر گفت: ملزم هستیم با فرهنگ‌سازی این مشکل را پشت سر بگذاریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلزاری در دیدار با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر آموزش مستمر اظهار کرد: به تفویض اختیار و پذیرش مسئولیت حرفه‌ای رسانه‌ها باور جدی داریم و رسانه استانی ابزار تکمیل نیست، بلکه بازوی اصلی توسعه است.

وی در ادامه افزود: طبق باور رئیس‌جمهور، ساختار ذهنی غلبه استان بر مرکز در برخی مسائل مهم و بزرگ از جمله ناترازی در حوزه انرژی در پاییز و زمستان امسال باید مورد توجه قرار گیرد و کار ویژه‌ای صورت گیرد.

گلزاری تصریح کرد: با از دست رفتن تولید گاز روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب در جنگ اخیر، ملزم هستیم با فرهنگ‌سازی این مشکل را پشت سر بگذاریم.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: با وجود ناترازی به‌وجود آمده، مدیران دستگاه‌های دولتی موظفند با استقرار در محل کار و گفتگوی بی‌واسطه با مردم و به کمک هم از این شرایط عبور کنیم.

وی در پایان بیان کرد: خبرنگاران با بیان نظرات خود در رسانه، زیر چتر قانونی رفته و نقادانه‌ترین مطلب خود را با هنر خود تنظیم کنند تا مشکلی پیش نیاید.

کد مطلب 6953946

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