به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلزاری در دیدار با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر آموزش مستمر اظهار کرد: به تفویض اختیار و پذیرش مسئولیت حرفه‌ای رسانه‌ها باور جدی داریم و رسانه استانی ابزار تکمیل نیست، بلکه بازوی اصلی توسعه است.

وی در ادامه افزود: طبق باور رئیس‌جمهور، ساختار ذهنی غلبه استان بر مرکز در برخی مسائل مهم و بزرگ از جمله ناترازی در حوزه انرژی در پاییز و زمستان امسال باید مورد توجه قرار گیرد و کار ویژه‌ای صورت گیرد.

گلزاری تصریح کرد: با از دست رفتن تولید گاز روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب در جنگ اخیر، ملزم هستیم با فرهنگ‌سازی این مشکل را پشت سر بگذاریم.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: با وجود ناترازی به‌وجود آمده، مدیران دستگاه‌های دولتی موظفند با استقرار در محل کار و گفتگوی بی‌واسطه با مردم و به کمک هم از این شرایط عبور کنیم.

وی در پایان بیان کرد: خبرنگاران با بیان نظرات خود در رسانه، زیر چتر قانونی رفته و نقادانه‌ترین مطلب خود را با هنر خود تنظیم کنند تا مشکلی پیش نیاید.