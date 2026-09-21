به گزارش خبرنگار مهر،رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تاکنون حمایتها و پیگیریهای خوبی در زمینه مسائل و نیازهای شاخص استان و همچنین شهرستان دشتی داشته است که از مجموعه این سازمان قدردانی میکنم.
وی افزود: شهرستان دشتی دارای چندین پروژه مهم و شاخص است که تکمیل آنها نقش مؤثری در توسعه و رفع نیازهای زیرساختی شهرستان دارد.
فرماندار دشتی ادامه داد: انتظار میرود با توجه به اهمیت این پروژهها، در فرآیند تخصیص اعتبارات استانی، طرحهای شاخص شهرستان مورد توجه قرار گرفته و منابع لازم برای تسریع در روند اجرا و تکمیل آنها اختصاص یابد.
وی همچنین بر ضرورت تزریق اعتبار به پروژههای آموزشی شهرستان تأکید کرد و گفت: برخی پروژههای آموزشی برای تکمیل و بهرهبرداری نیازمند تأمین و تزریق اعتبار هستند و ضروری است این طرحها نیز در اولویت تخصیص اعتبارات قرار گیرند تا هرچه سریعتر تکمیل و در اختیار دانشآموزان قرار گیرند.
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