به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان شامگاه دوشنبه در آیین اهدای بسته‌های آموزشی به فرزندان زندانیان، از اقدام اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی استان در حمایت از خانواده‌های زندانیان تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه تحصیل و آموزش فرزندان زندانیان از محورهای مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است، گفت: توجه به آینده و سلامت روانی این کودکان می‌تواند به حفظ بنیان خانواده، آرامش مددجویان و فراهم شدن زمینه بازگشت سالم و آبرومندانه سرپرست خانواده به جامعه کمک کند.

دادستان مرکز استان همچنین بر تقویت مسئولیت اجتماعی اصناف و فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: حمایت از خانواده‌های زندانیان و تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان آنان، نمونه‌ای از همبستگی و حمایت اجتماعی است.

موسویان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان از اقدامات حمایتی و خیرخواهانه در این زمینه حمایت می‌کند و برای گسترش چنین برنامه‌هایی با بخش‌های مختلف همکاری خواهد داشت.