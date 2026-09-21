پویش «مهر بازار» برای حمایت از فرزندان زندانیان نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اهدای بستههای آموزشی پویش «مهر بازار» شامگاه دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی، رئیس اتاق اصناف، رؤسای اتحادیههای صنفی، فعالان اقتصادی و خیران در یاسوج برگزار شد.
این پویش با هدف ترویج فرهنگ انفاق، مسئولیت اجتماعی اصناف و حمایت از دانشآموزان خانوادههای نیازمند و مددجویان زیرپوشش انجمن حمایت از زندانیان اجرا شده است.
در این آیین، ۳۰۰ بسته کامل آموزشی شامل کیف، دفاتر تحصیلی، نوشتافزار و سایر ملزومات مورد نیاز دانشآموزان به انجمن حمایت از زندانیان کهگیلویه و بویراحمد تحویل شد تا در اختیار فرزندان خانوادههای نیازمند قرار گیرد.
ساماندهی کمکهای پراکنده اصناف در قالب یک پویش
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در این آیین با اشاره به نقش اصناف در فعالیتهای اجتماعی، گفت: بازار همواره در مقاطع مختلف در کنار مردم و اقشار نیازمند بوده و در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری فعال داشته است.
مهرداد الهی اظهار کرد: امسال تلاش کردیم کمکهای خرد و پراکندهای را که از سوی صنوف مختلف انجام میشود، در قالب یک ساختار منسجم و هدفمند ساماندهی کنیم و از همین رو پویش «مهر بازار» برای نخستینبار راهاندازی شد.
وی افزود: در این پویش با همراهی رؤسای اتحادیههای صنفی، مدیران اجرایی و کسبه خیراندیش، کمکهای مالی از سطح بازار جمعآوری و برای تهیه اقلام آموزشی مورد نیاز دانشآموزان هزینه شد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان تصریح کرد: کیف، دفتر، خودکار، مداد و دیگر ملزومات تحصیلی با هدف تهیه بستههایی کامل و متناسب با نیاز دانشآموزان خریداری شد و با هماهنگی دادستان مرکز استان و انجمن حمایت از زندانیان، امروز ۳۰۰ بسته آموزشی تحویل این انجمن شد.
الهی با تأکید بر اینکه نقش بازار تنها به فعالیتهای اقتصادی محدود نمیشود، ادامه داد: بازاریان استان همواره خود را در کنار مردم و اقشار ضعیف جامعه میدانند و در حد توان برای کمک به نیازمندان و انجام مسئولیتهای اجتماعی مشارکت میکنند.
وی ابراز امیدواری کرد این حرکت با همراهی بیشتر اصناف استمرار یابد و در مناسبتهای مختلف، ظرفیت اجتماعی بازار برای حمایت از خانوادههای نیازمند بیش از گذشته به کار گرفته شود.
پویش «مهر بازار» در حالی اجرا شد که با آغاز سال تحصیلی، تأمین هزینههای تحصیل برای برخی خانوادههای کمبرخوردار به یکی از دغدغههای اصلی آنها تبدیل میشود؛ موضوعی که مشارکت هدفمند اصناف و خیران میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
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