به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی دوشنبه شب در اجتماع مردمی فردوس اظهار کرد: مردمی که با لبیک به خون رهبر شهید و با حضور در خیابان، علمداری و پرچمداری کردند و به فضل الهی همچنان در این میدان حضور دارند، درس آزادگی، ولایت‌مداری و طاووس‌ستیزی را به عالم مشق می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تسلیت فرا رسیدن سالروز وفات شهادت‌گونه کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: یکی از مصادیق آیه شریفه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی» این است که انسان چه در جمع و چه به صورت فردی برای خدا قیام کند.

انسان باید مسیر زندگی خود را برای رسیدن به خدا تنظیم کند

حجت الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه همه فروع دین، واجبات و محرمات، نقشه راه حرکت انسان از دنیا به سوی خداوند متعال است، اظهار کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید «وَأَنَّ إِلَیٰ رَبِّکَ الْمُنْتَهَیٰ» وجهاد انسان را برای سیر بهتر این مسیر به سمت خداوند کمک می‌کند.

وی ادامه داد: نماز، روزه و انجام واجبات و ترک محرمات هر کدام جایگاه خود را دارند، اما خداوند در این آیه یک توصیه مهم دارد و آن، قیام برای خداوند است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به سیره حضرت سیدالشهدا(ع) گفت: سیدالشهدا(ع) تا آخرین لحظه پای کار خدا ماند و نمونه روشن قیام برای خدا را در کربلا به نمایش گذاشت.

حضور در میدان ولایت نیازمند بصیرت و استقامت است

حجت الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات خیابانی بیان کرد: افرادی که امروز در این میدان حضور دارند، از میان جامعه ولایت‌مدار مبعوث شده‌اند.

وی افزود: اینکه انسان رهبر حکیم خود را بشناسد، به او لبیک مستمر بگوید و در این مسیر خسته نشود، نیازمند بصیرت و استقامت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: مردم در روزهای گذشته نشان داده‌اند که اگر چه رهبرشان عروج ملکوتی داشته، منتهی خودشان به میدان می‌آیند و برای دفاع از آرمان‌ها و ولایت، حضور مستمر خواهند داشت.

«لبیک یا خامنه‌ای» را در امتداد مکتب عاشورا می‌دانیم

حجت الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه مردم حضور خود را در امتداد مکتب عاشورا می‌دانند، اظهار کرد: این مردم ثابت کردند «لبیک یا خامنه‌ای» در امتداد «لبیک یا حسین» است و بر همین اساس در میدان حضور حماسه آفرین دارند.

وی افزود: امروز مردم علاوه بر اینکه قوت قلب رهبری هستند، قوت قلب نیروهای مسلح و مدافعان کشور نیز محسوب می‌شوند و پیام‌ها و نامه‌های نیروهای حاضر در میدان نبرد را می‌شنوند و با حضور خود به آنان روحیه می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برخی گلایه‌های مردم گفت: مردم نسبت به برخی مسائل گلایه دارند و معتقدند بعضی امور می‌توانست بهتر از این باشد، اما با وجود این گلایه‌ها، خیابان و میدان را رها نکرده‌اند.

وی بیان کرد: مردم آمده‌اند تا به رهبر خود پیام دهند که اگر این حضور از ۲۰۰ شب به دو هزار شب نیز برسد، پای کار ولایت و ولی‌عصر(عج) خواهند ماند.

مردم در برابر فشار و تحریم‌ها عقب‌نشینی نمی‌کنند

حجت الاسلام سالاری‌مکی گفت: مردم اعلام کرده‌اند اگر زنجیره مکر دسمن دشمن ادامه پیدا کند و تحریم‌ها پشت سر هم قرار گیرد، از مسیر حق خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی با اشاره به فرهنگ عاشورا، افزود: مردم خود را فرزندان مکتب عاشورا می‌دانند و معتقدند همان‌گونه که حضرت سیدالشهدا(ع) در برابر دشمن ایستاد و فرمود «هیهات منا الذله»، آنان نیز باید در برابر ظلم و فشار مقاومت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: امروز این توفیق نصیب مردم شده است که در جبهه نبرد با دشمنان و در سنگر خیابان حضور داشته باشند و در کنار ولایت از مظلومان عالم دفاع کنند.

وی تأکید کرد: مردم مبعوث قوت قلب فرماندهان و نیروهای مسلح هستند و معتقدند شعارها، مشت‌های گره‌کرده و پرچم‌هایی که در دست دارند، بیانگر اراده آنان در برابر دشمن است.

عطش مذاکره نباید به قربانگاه منافع ملی تبدیل شود.

حجت الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به موضوع مذاکره و سیاست خارجی گفت: مردم تاکید دارند عطش مذاکره نباید به قربانگاه منافع ملی تبدیل شود.

وی افزود: مردم آمده‌اند تا ندای «الله‌اکبر» و پرچم «لا اله الا الله» را برای اقامه ارزشهای الهی به اهتزاز درآورند و معتقدند قدرت و فناوری کشور در کنار اراده مردم می‌تواند در برابر دشمنان ایستادگی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به نقش مردم در حمایت از نیروهای مسلح، بیان کرد: امروز مردم مفتخرند که قوت قلب فرماندهان و رزمندگان باشند و صدای خود را در حمایت از کشور و آرمان‌های انقلاب به گوش جهانیان برسانند.

نقش فرهنگ عاشورا در مقابله با جنگ نرم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مکتب حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: آنچه از مکتب زینب کبری(س) آموخته‌ایم، امروز باید در میدان عمل مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام سالاری‌مکی گفت: دشمن در کنار تهدیدهای سخت، از ابزارهای جنگ نرم نیز استفاده می‌کند و تلاش دارد نوجوانان و جوانان را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما حضور مردم و ارتباط آنان با ولایت و معنویت می‌تواند در برابر این جریان نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این میدان می‌تواند موجب تعالی روحی و معنوی انسان‌ها شود و وظیفه ما این است که با گفت‌وگو و دعوت، افراد بیشتری را به این میدان بیاوریم.

خانواده‌ها و نسل جوان باید در این جریان تربیت مهدوی نقش داشته باشند

حجت الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه حضور خانواده‌ها در این اجتماعات می‌تواند آثار تربیتی داشته باشد، گفت: افرادی که همراه فرزندان خود در این میدان حاضر می‌شوند، می‌توانند از ظرفیت معنوی این اجتماعات برای تربیت نسل مهدوی استفاده کنند.

وی افزود: باید هر فردی در سنگر خود بخشی از این رسالت را بر عهده بگیرد و با تبیین مسائل و دعوت دیگران، زمینه حضور بیشتر مردم را فراهم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در قبال جبهه مقاومت، گفت: مردم بر این باورند که باید نسبت به مسائل منطقه و جبهه مقاومت هوشیار بود و در این زمینه، شروط و مواضع رهبر انقلاب مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مردم معتقدند لبنان پاره تن جبهه مقاومت است و در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید از منافع و اصول خود کوتاه آمد.

مردم خواستار توجه به مطالبات رهبری و منافع ملی هستند

حجت الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به عملکرد آمریکا، گفت: به اعتقاد این مردم، آمریکا به عنوان دشمن جمهوری اسلامی، سابقه‌ای طولانی در اقدامات خصمانه علیه ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه دارد و مسئولان باید با توجه به این سوابق، منافع ملی را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: مردم ساعت و افق حرکت خود را با رهبری تنظیم کرده‌اند و با وجود برخی کوتاهی‌ها و مشکلات، برای حفظ اتحاد و انسجام سکوت و تحمل کرده‌اند؛ بنابراین انتظار دارند مسئولان نیز به خواست ملت، خون شهدا و مطالبات رهبری احترام بگذارند.