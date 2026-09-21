https://mehrnews.com/x3d7tY ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6954421 استانها کردستان استانها کردستان ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ دویست و پنجمین شب ایستادگی مردم سنندج در حمایت از وطن سنندج- مردم شهر سنندج در دویست و پنجمین شب ایستادگی و مقاومت، حمایت خود را از انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند. دریافت 31 MB کد مطلب 6954421 کپی شد مطالب مرتبط سنندج آمادگی برگزاری نخستین رویداد فرهنگی منطقهای موسیقی را دارد رنجبر: جنگ اخیر تقابل تمدن غرب و گفتمان تمدن اسلامی بود شب دویست و پنجم ایستادگی رودسری ها همزمان با وفات حضرت معصومه (س) برچسبها سنندج انقلاب اسلامی ایران تجمع مردمی
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