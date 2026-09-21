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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

دویست و پنجمین شب ایستادگی مردم سنندج در حمایت از وطن

دویست و پنجمین شب ایستادگی مردم سنندج در حمایت از وطن

سنندج- مردم شهر سنندج در دویست و پنجمین شب ایستادگی و مقاومت، حمایت خود را از انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند.

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کد مطلب 6954421

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