خانه هنرهای عمومی شهرداری کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، خانه هنرهای عمومی شهرداری کرمان در محل کارخانه نوآوری، افتتاح شد.

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهردار کرمان در این آیین از زحمات تمام کسانی که در راه‌اندازی این خانه تلاش کردند، قدردانی کرد و گفت: این خانه که به هنرهای عمومی اختصاص دارد، توسط همکاران ما در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و به‌ویژه به همت عماد محسنی، معاون سیما و منظر این سازمان با استفاده از تجاربی که سال‌ها در شهر کرمان دارند، راه‌اندازی شده است.

هادی ربانی، افزود: این خانه، نقطه عطف و کار بزرگی در حوزه ساخت اِلِمان‌های شهری رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: این خانه راه‌اندازی شده است تا هنرمندان دور هم جمع شوند و ضمن انتقال تجربه و مهارتی که بین ایشان رد و بدل خواهد شد، شهرداری هم از نتایج این تجارب برای ساخت اِلِمان و نمادها در سطح شهر کرمان استفاده کند.

ربانی، بیان کرد: ما معتقدیم شهر کرمان و شهرداری این شهر باید از ساخت اِلِمان‌های شهری که با فلز و فایبرگلاس و سایر مصالح نامانوس با طبیعت و پیشینه معماری شهر کرمان انجام می‌شود، فاصله بگیرد که البته این کار را آغاز کرده‌ایم و سعی می‌کنیم تا حد مطلوب این رویه را پیش ببریم؛ در این راستا سعی می‌کنیم از تجارب خوبی که در این خانه به دست می‌آید، فرایند ساخت اِلِمان‌های شهر را به سمت استفاده از مصالحی مانند آجر، خشت خام، چوب و ... که با زیست‌بوم و تاریخ کهن این شهر ارتباط دارد، سوق بدهیم.

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهرداری کرمان، ادامه داد: خانه هنرهای بومی و برگزاری کارگاه‌های مختلف در این خانه با هدف استفاده از تجارب هنرمندان و آموزش آنها و اجرای کارهای فاخر هنری در شهر کرمان راه‌اندازی می‌شود.

معاون سیما و منظرِ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان نیز در این آیین، گفت: هر نوع هنری که محل بروز و اکران آن در یک مکان عمومی مثل بوستان، پیاده‌رو، تالار و یا سالن اجتماعات باشد، هنر عمومی است.

عماد محسنی تکلو، افزود: فرق عمده‌ای که هنر عمومی با بقیه هنرها دارد، نوع ارتباطی است که با مخاطب می‌گیرد؛ چرا که افراد وقتی که می‌خواهند به قصد دیدن یک تئاتر یا هر نوع هنر شناخته‌شده دیگری بروند برای دیدن آن برنامه‌ریزی می‌کنند و به سمت آن مقصد می‌روند.

وی ادامه داد: اما وقتی با یک هنر عمومی مواجه می‌شوند، از قبل برای دیدن آن برنامه‌ریزی نکرده‌اند و مثلا برای خرید یا رفتن سرکار از محل اکران آن عبور می‌کنند یا با یک مجسمه شهری روبه‌رو می‌شوند.

وی گفت: این نوع از مواجه با هنر، یک نوع متفاوت از بیان را طلب می‌کند و به همین دلیل برای هنر عمومی اساسا باید به‌شکلی متفاوت و با تکید بیشتر بر تعامل با مخاطب، برنامه‌ریزی شود.

محسنی، با بیان اینکه هنر عمومی هنری نیست که در دانشگاه‌های کشور ما تدریس شود، یا برنامه آموزشی منظمی داشته باشد، بیان کرد: به همین دلیل کسانی که در حوزه هنرهای عمومی فعال و صاحب تجربه و تخصص هستند عموما از طریق تجربه‌اندوزی و تجربه زیاد به این مهارت و تخصص دست پیدا کرده‌اند.

وی، ادامه داد: پس لازم است که یک مکان برای انتقال تجربیات و تجربه‌اندوزی در این حوزه وجود داشته باشد و خانه هنرهای عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان قرار است در این فضا همین کار را انجام دهد.

وی به دو بخش عمده این خانه اشاره کرد و گفت: در این خانه، بخش اول، بر آموزش هنرهای عمومی که تجربه شده و تخصصی در آنها وجود دارد، مبتنی است که برای این امر برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بخش دوم هم، کسب تجربه عملی در کارگاه‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده است و کسب تجربه و تجربه‌اندوزی و سعی و خطا کردن در حوزه‌هایی که تجربه نشدند و یا کمتر تجربه شده‌اند.

معاون سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر شهرداری کرمان، اظهار داشت: در این راستا اولین کارگاهی که برای امتحان و آزمون و خطا در این خانه برگزار کردیم، کارگاه خشت‌ِ خام بود که تجربه ارزشمندی بود و تولیدات خوبی انجام شد.

محسنی، گفت: تاکنون در حوزه کارگاهی برای خشتِ خام به‌ ویژه در کرمان، کاری انجام نشده بود و در یزد هم کارهای اندکی انجام شده بود که در این راستا تلاش کردیم بستری فراهم کنیم که طی چند روز هنرمندان آمدند و و طرح زدند و کارهایی را در مقیاس کوچک ساختند و ازمون و خطا کردند، تا ببینیم اگر بخواهیم اینها را به عنوان مجسمه و المان‌های شهری در شهر نصب کنیم امکان‌پذیر است یا خیر؟!

وی افزود: برنامه‌های خانه هنرهای عمومی سازمان سیما و منظر شهری شهرداری کرمان همان برنامه‌هایی است که خود هنرمندان پیشنهاد می‌دهند و برنامه‌ریزی می‌کنند و اینجا اجرا می‌شوند.

وی تاکید کرد: قرار نیست شهرداری از این کار انتفاعی ببرد و قرار هم نیست هنرمندان به‌طور مستقیم درآمدی از این محل کسب کنند و در همه رویدادهایی که اینجا برگزار خواهند شد، بر این مسئله تاکید داریم.

محسنی، با بیان اینکه این خانه باید استقلال خود را حفظ کند و روی پای خودش بایستد، افزود: در ماه یکی دوبار اجرای برنامه‌های زیادی از جمله موسیقی خیابانی، تئاتر خیابانی، هنرهای تجسمی را در دستور کار داریم که امیدواریم هرچه زودتر محقق شود.

وی گفت: برای پایان سال که شهرداری کرمان نیاز به اِلمان و مجسمه‌های زیادتر دارد، از این خانه و تجربیات و دانش هنرمندان در کارگاه‌های برنامه‌ریزی شده، استفاده خواهیم کرد.