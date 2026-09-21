ضرورت تسریع در ترخیص کالا و حمایت از فعالان اقتصادی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهرجویی عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر، با اشاره به اهمیت تعامل گمرک با بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی خود را انجام دهند و مجموعه گمرکات استان را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی همراهی کنند.
وی افزود: دستگاههایی که بهعنوان سازمانهای همجوار گمرک در فرآیند ترخیص کالا نقش دارند، باید با رعایت قوانین و مقررات و همکاری حداکثری، زمینه کاهش زمان انجام تشریفات قانونی و تسریع در ترخیص کالا را فراهم کنند.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر با قدردانی از کارکنان گمرکات استان، همراهی و همکاری آنان را ظرفیتی ارزشمند برای تحقق اهداف سازمانی دانست و گفت: برای پیشبرد اهداف و دستیابی به چشماندازهای سازمانی، دست یاری به سوی همکاران دراز میکنم و امیدوارم با همکاری و همدلی، مسیر خدمترسانی با قدرت ادامه یابد.
مهرجویی در پایان با تأکید بر اهمیت امید، تلاش و همراهی در مسیر خدمت به مردم، بر تداوم تعامل و همدلی میان کارکنان گمرک و فعالان اقتصادی برای پیشبرد امور و توسعه فعالیتهای تجاری استان تأکید کرد
نظر شما