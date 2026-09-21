به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی رییس سازمان بهزیستی کشور در آیین اهدای ۳۰۰ دستگاه ویلچر و بسته تحصیلی به معلولان و دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی، یادواره خیرین زنده‌نام «حاج قربان شاه‌حسینی» و «امیر عقیلی» که با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم، بهانه‌ای برای بزرگداشت دو خیر نیکنام خراسان رضوی است که شرکای امین نظام بهزیستی کشور و بازوی توانمندی برای توان بخشی به جامعه توان یابان این استان بودند و حالا مسیر پرخیر و برکت آن‌ها توسط نزدیکانشان امتداد دارد.

وی افزود: خوشحالیم اعلام کنیم ما با زیست‌بوم جامعه مشارکت متشکل از خیران سراسر کشور، ۱۲ راهبرد مشارکت و پنج هدف اصلی طراحی کردیم و خیرین هم بازوان توانمند ما در این مسیر پرخیر و برکت هستند.

رییس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: نخستین هدف، تأمین مسکن معلولان است و خوشبختانه در دو سال اخیر بیش از ۳۰ هزار مسکن تحویل معلولین و توانیابان کشور شده است. دومین هدف در بحث اشتغالزایی است که خوشبختانه ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف ما فراهم شده و این میزان ۶۵ درصد بیش از آمار سال گذشته است. سومین محور نیز مربوط به ازدواج است که خدا را شاکریم از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۱۰ هزار زوج توانیاب، تأمین جهیزیه انجام شده و این میزان نیز ۸۵ درصد بیشتر از آمار سال گذشته است.

وی ادامه داد: چهارمین هدف متمرکز بر تأمین مقدمات لازم برای تحصیل دانش آموزان و دانشجویان توانیاب است. بر همین اساس در سال جدید تحصیلی برای ۲۴۳ هزار دانش آموز و ۱۹ هزار دانشجو، شرایط تحصیل درقالب کمک هزینه و تأمین ملزومات فراهم شده است. تلاش ما هم بر این بوده که تمام این عزیزان از میانگین دانش آموزان و دانشجویان کشور، وضع تحصیلشان از نظر امکانات بهتر باشد و الحمدلله این هدف محقق شده است.

به گفته حسینی، پنجمین هدف راهبردی سازمان بهزیستی کشور نیز تأمین تجهیزات توان بخشی است و از آن جا که درمجموع ۸۲ قلم کالای توانبخشی همچون ویلچر، سمعک و نوت تیکر وجود دارد، سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای ۱۴۳ هزار معلول در سراسر کشور اختصاص یافت و امسال با وجود همه تنگناهای مالی این رقم به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

همچنین رئیس سازمان بهزیستی به همراه استاندار خراسان رضوی از موسسه بوستان شکوه مهر بزرگترین مجموعه توانبخشی حمایتی شرق کشور بازدید کرد.