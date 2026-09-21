امام جمعه بوشهر: بیانیه گام دوم انقلاب باید به یک گفتمان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در کار گروه بیانیه گام دوم انقلاب، با تأکید بر ضرورت بازخوانی و اجرای بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: انقلاب اسلامی پس از عبور از مرحله تثبیت وارد مرحله ثمردهی شده است و دشمنان با ایجاد موانع در عرصههای مختلف به دنبال جلوگیری از تحقق این ثمردهی هستند.
وی با اشاره به روند چهلساله نخست انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی در چهار دهه نخست، دوره تثبیت خود را در برابر طوفان حوادث، استکبار جهانی و جریان ضدانقلاب پشت سر گذاشت و امروز همانند یک نهال که به درختی تنومند تبدیل شده، وارد مرحلهای شده است که باید ثمرات خود را نشان دهد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: درختی که میوه ندهد، به تدریج زمینه نابودی خود را فراهم میکند؛ از همین رو مرحله دوم انقلاب، مرحله ثمردهی است و اگر انقلاب در عرصههای مختلف ثمر ندهد، دشمن حتی نیاز به حمله مستقیم نخواهد داشت.
آیتالله صفاییبوشهری با بیان اینکه دشمنان تلاش میکنند انقلاب اسلامی را از رسیدن به مرحله ثمردهی بازدارند، تصریح کرد: امروز دشمن در عرصههای اقتصاد، صنعت، فرهنگ، سیاست، امنیت، علم و فناوری موانع مختلفی ایجاد میکند تا انقلاب اسلامی کمثمر یا بیثمر شود.
وی، بیانیه گام دوم انقلاب را نقشه راه مرحله دوم انقلاب دانست و ادامه داد: نخستین اقدام ما باید فهم دقیق این بیانیه باشد. باید بدانیم چرا رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی همچون عدالت، علم و فناوری، اقتصاد، معنویت و دیگر محورهای مطرحشده در بیانیه تأکید کردهاند و مبانی و راهبردهای آن را بهدرستی بشناسیم.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر دومین مرحله را ایمان به بیانیه گام دوم عنوان کرد و گفت: باید به این باور برسیم که این بیانیه یک متن تشریفاتی نیست، بلکه نقشه راه تعالی انقلاب اسلامی در مرحله دوم است.
آیتالله صفاییبوشهری مرحله سوم را نهادینهسازی بیانیه در لایههای مختلف جامعه دانست و اظهار کرد: این موضوع باید در میان مسئولان ارشد، مدیران میانی، مدیران اجرایی، خواص، عموم مردم و بهویژه جوانان نهادینه شود.
وی افزود: مرحله چهارم، اقدام و اجرای مفاد بیانیه و مرحله پنجم، نظارت و بازتولید آن است؛ چراکه بیانیه گام دوم در هر دوره و متناسب با شرایط زمان و مکان، مصادیق و روشهای اجرایی خاص خود را پیدا میکند.
اقدامات انجامشده در این استان برای تحقق بیانیه گام دوم
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در این استان برای تحقق بیانیه گام دوم گفت: بوشهر از نخستین استانهایی بود که این بیانیه را بهصورت جدی دنبال کرد و اقدامات پژوهشی و اجرایی خوبی در این زمینه انجام شد و حتی الگوی تهیهشده مورد توجه وزارت کشور قرار گرفت.
آیتالله صفاییبوشهری با ابراز نگرانی از فراموششدن برخی طرحها و اسناد راهبردی در کشور، گفت: یکی از مشکلات ما این است که گاهی کارهای بزرگ را پس از مدتی فراموش میکنیم و ممکن است این مسئله یکی از ترفندهای دشمن برای مشغولکردن ما به امور فرعی و دورکردن جامعه از مسائل اساسی باشد.
وی با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم نباید به یک سند بایگانیشده تبدیل شود، بیان کرد: باید این بیانیه را احیا، بهروز و برای آن سازوکار اجرایی مشخص تعریف کنیم و در همه عرصههای اجتماعی، فرهنگی، علمی و مدیریتی مورد توجه قرار دهیم.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر پیشنهاد تشکیل قرارگاه بیانیه گام دوم انقلاب در استان را مطرح کرد و گفت: این قرارگاه باید دارای شورای عالی، دبیر، روابط عمومی، اعضای مشخص، شرح وظایف و آییننامه کاری باشد و برای هر مجموعه و گروه نیز وظایف مشخصی تعریف شود.
آیتالله صفاییبوشهری افزود: دانشگاهیان، اساتید، دانشجویان، حوزههای علمیه، آموزش و پرورش، مدیران، جوانان، رسانهها و مجموعههای فرهنگی و انقلابی باید در این قرارگاه نقش داشته باشند و صداوسیما و رسانهها نیز حضور جدی در این جریان داشته باشند.
وی تأکید کرد: برای هر مجموعه باید هدف مشخص تعیین شود تا پس از مدتی بتوان میزان تحقق اهداف را ارزیابی کرد و نقاط ضعف و قوت را شناخت. این کار باید از مرحله شعار عبور کرده و به یک جریان منسجم و قابل ارزیابی تبدیل شود.
ضرورت مطالعه و مباحثه دقیق بیانیه گام دوم
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت مطالعه و مباحثه دقیق بیانیه گام دوم تأکید کرد و گفت: ابتدا باید خودمان این بیانیه را بخوانیم، بفهمیم و به آن ایمان پیدا کنیم. اگر کسی به یک کار ایمان نداشته باشد، نمیتواند برای تحقق آن تلاش جدی کند.
آیتالله صفاییبوشهری افزود: اگر نسبت به بخشی از بیانیه اشکالی وجود دارد، باید آن را مطرح و درباره آن مباحثه کرد، زیرا کسانی که قرار است در جامعه از بیانیه گام دوم دفاع و آن را تبیین کنند، باید به ابعاد مختلف آن مسلط باشند و بتوانند به پرسشها و نقدها پاسخ دهند.
وی با تأکید بر ضرورت مطالبهگری و نظارت بر عملکرد دستگاهها بر اساس بیانیه گام دوم اظهار کرد: نظارت بر عملکرد مسئولان یک ضرورت است و اگر نسبت به عملکرد یک دستگاه یا قوه اشکالی وجود دارد، باید آن مسئله بهصورت منطقی مطرح و برای آن راهکار ارائه شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین از برنامهریزی برای برگزاری همایش بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب در استان خبر داد و گفت: پیشنهاد میکنم در دی یا بهمنماه یک همایش بزرگ با عنوان بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب در استان بوشهر برگزار شود و از مسئولان و شخصیتهای تراز اول این حوزه برای حضور در آن دعوت شود.
آیتالله صفاییبوشهری افزود: این همایش باید به شکل شایسته و با رویکردی ملی برگزار شود و ظرفیت رسانهای مناسبی برای آن در نظر گرفته شود تا مباحث مطرحشده در سطح کشور انعکاس پیدا کند.
وی با بیان اینکه شورای سیاستگذاری این برنامه نیز باید تشکیل شود، گفت: برای این حرکت باید یک کار تشکیلاتی قوی انجام شود و مسئولیتها از ابتدا مشخص باشد تا بتوانیم این مسیر را بهصورت مستمر دنبال کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت مستندسازی اقدامات انجامشده در استان تأکید کرد و گفت: فعالیتهای صورتگرفته در حوزه بیانیه گام دوم، ظرفیتهای علمی و فناوری، جوانان، بسیج اساتید، هستههای علمی و دیگر مجموعههای فعال باید جمعآوری و مستندسازی شود تا این تجربیات برای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان بوشهر، بیان کرد: مجموعههای علمی، جوانان ولایتمدار، بسیج اساتید و هستههای علمی و فناوری در استان ظرفیتهای ارزشمندی هستند که باید در چارچوب بیانیه گام دوم تعریف و فعال شوند.
وی ادامه داد: این ظرفیتها نشان میدهد که در استان بوشهر زمینههای مناسبی برای حرکت در مسیر تحقق بیانیه گام دوم وجود دارد و باید این ظرفیتها را در یک ساختار منسجم به کار گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین بر جمعآوری و تدوین بیانات رهبر معظم انقلاب درباره بیانیه گام دوم تأکید کرد و گفت: باید تمام سخنان رهبر معظم انقلاب که بهصورت مستقیم درباره بیانیه گام دوم مطرح شده یا با موضوعات و محورهای این بیانیه ارتباط دارد، جمعآوری و در قالب یک مجموعه تدوین شود تا در اختیار مردم، مسئولان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی قرار گیرد.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به تفاوت میان سیاستهای کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: سیاستهای کلی نظام، راهبردهای بنیادین و ریشههای حرکت نظام هستند و بیانیه گام دوم را میتوان در امتداد و در مسیر ثمردهی این راهبردها مورد توجه قرار داد؛ بنابراین این دو باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی با اشاره به اهمیت علم و فناوری در تحقق بیانیه گام دوم گفت: مدیریت علم و فناوری استان نیز باید در این مسیر فعال باشد و ظرفیت دانشگاهها و مراکز دانشی استان برای تحقق اهداف بیانیه به کار گرفته شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان با بیان اینکه دشمنان به این نتیجه رسیدهاند که انقلاب اسلامی با حمله مستقیم از بین نمیرود، گفت: دشمن به دنبال این است که انقلاب اسلامی را کمثمر یا بیثمر کند؛ بنابراین وظیفه ما این است که با فهم، ایمان، نهادینهسازی، اقدام و نظارت، زمینه تحقق اهداف گام دوم انقلاب را فراهم کنیم.
آیتالله صفاییبوشهری تأکید کرد: بیانیه گام دوم همان ریلی است که رهبر معظم انقلاب برای حرکت قطار انقلاب ترسیم کردهاند و باید تلاش کنیم مسیر حرکت انقلاب در همین ریل ادامه پیدا کند.
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