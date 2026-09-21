محمد جلالی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حذف یارانه کود کشاورزی و اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت نقدی این یارانه پس از گذشت مدتی گفت: از سال گذشته و به ویژه امسال، به اعتقاد بنده کم‌کاری تیم اقتصادی دولت موجب شد یارانه کود شیمیایی حذف شود.

وی اظهار کرد: البته معتقدم بخشی از این یارانه اشکالی نداشت که برداشته شود، یعنی قیمت کود شیمیایی به سمت منطقی‌تر شدن حرکت کند، اما با کم‌کاری دولت، همه یارانه حذف شد و این یعنی اینکه تقریباً امنیت غذایی‌ کشور را متأسفانه نشانه گرفته‌ایم و امنیت غذایی به خطر می‌افتد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به اعلام سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دیگر مبنی بر اینکه یارانه حذف‌شده در آینده به صورت نقدی به کشاورزان پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: اینکه اعلام شود این یارانه را بعداً و به صورت نقدی پرداخت می‌کنیم، شاید متأسفانه به سرنوشت بعضی از قول‌های سیستم دولتی دچار شود.

وی تاکید کرد: اگر بناست از کشاورز حمایت شود و امنیت غذایی برای ما خیلی مهم باشد، که برای همه تیم اقتصادی دولت مهم است، قاعدتاً باید همزمان با خرید کود شیمیایی یا نهاده‌ای که بناست یارانه داشته باشد، یارانه آن نیز همزمان پرداخت شود. در غیر این صورت، اثر مثبت و مفیدی را که دولت دنبال می‌کند، نخواهد داشت. قطعاً این موضوع باعث دلسردی تولیدکنندگان و کشاورزان عزیز ما می‌شود و آنها کمتر تمایل پیدا می‌کنند که ریسک کنند و از هر جایی منابعی را برای خرید کود تهیه کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به نیاز بالای کشاورزان به سرمایه در گردش اظهار کرد: چون سرمایه در گردش زیادی برای تهیه بذر، کود و نهاده‌های کشاورزی نیاز است، با تاخیر در پرداخت این یارانه قطعاً کشاورزان ما دچار مشکل و معضل می‌شوند.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش کشاورزان گفت: البته آنها تولیدکننده هستند و دستشان را می‌بوسیم؛ آنان برای تأمین امنیت غذایی در این کشور تلاش می‌کنند، ولی اعتقاد بنده این است که با این روش به تولیدکنندگان بخش کشاورزی ظلم هم می‌شود. این روش مناسب نیست و باید اصلاح شود؛ همزمان با خرید نهاده‌ها، به ویژه کود، اگر بناست یارانه‌ای به کشاورزان داده شود، باید این یارانه پرداخت شود.