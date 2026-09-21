تجلیل از همراهی شهرداری شاهرود در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، در گردهمایی شهرداران شهرهای استان سمنان که با حضور محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان برگزار شد، از محسن احمدی، شهردار شاهرود، به پاس همکاری و نقش‌آفرینی مؤثر مجموعه شهرداری در برگزاری مراسم وداع، بدرقه و تشییع پیکر مطهر شهید حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) تقدیر شد.

در این مراسم، استاندار سمنان با اهدای لوح تقدیر، از تلاش‌ها و خدمات شهردار شاهرود و کارکنان شهرداری در همراهی و همکاری برای برگزاری این مراسم معنوی و باشکوه قدردانی کرد.

در متن این لوح تقدیر، خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افتخاری ارزشمند دانسته شده و از خدمات و تلاش‌های مجموعه شهرداری شاهرود در برگزاری مراسم وداع، بدرقه و تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله شهید امام خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه)» تجلیل شده است.