اجرای ۱۱۰ برنامه در هفته دفاع مقدس بشاگرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کاملی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: بیش از ۱۱۰ عنوان برنامه در نقاط مختلف شهرستان بشاگرد برای هفته دفاع مقدس پیش‌بینی شده است.

وی افزود: رژه ۳۱ شهریورماه، یادواره هشت سال دفاع مقدس، یادواره شهدای جنگ رمضان، بزرگداشت رهبر شهیدمان و همایش رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

فرمانده سپاه بشاگرد همچنین از اجرای برنامه‌های تجلیل و تکریم از خانواده‌های معظم شهدا خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

کاملی از برگزاری همایش جان‌فداییان ایران با شعار «هر ایرانی یک بسیجی» در پنجم مهرماه خبر داد و افزود: این برنامه همزمان با سراسر استان در شهرستان بشاگرد برگزار خواهد شد.

وی در پایان بر نقش مردم، مساجد و پایگاه‌های بسیج در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد.