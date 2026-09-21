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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

اجرای ۱۱۰ برنامه در هفته دفاع مقدس بشاگرد

اجرای ۱۱۰ برنامه در هفته دفاع مقدس بشاگرد

بشاگرد- فرمانده سپاه بشاگرد از اجرای بیش از ۱۱۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کاملی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: بیش از ۱۱۰ عنوان برنامه در نقاط مختلف شهرستان بشاگرد برای هفته دفاع مقدس پیش‌بینی شده است.

وی افزود: رژه ۳۱ شهریورماه، یادواره هشت سال دفاع مقدس، یادواره شهدای جنگ رمضان، بزرگداشت رهبر شهیدمان و همایش رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

فرمانده سپاه بشاگرد همچنین از اجرای برنامه‌های تجلیل و تکریم از خانواده‌های معظم شهدا خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

کاملی از برگزاری همایش جان‌فداییان ایران با شعار «هر ایرانی یک بسیجی» در پنجم مهرماه خبر داد و افزود: این برنامه همزمان با سراسر استان در شهرستان بشاگرد برگزار خواهد شد.

وی در پایان بر نقش مردم، مساجد و پایگاه‌های بسیج در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد.

کد مطلب 6954303

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