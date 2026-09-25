عراقچی: ایران قربانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، روز جمعه سوم مهر ۱۴۰۵ در بیست و هفتمین نشست غیررسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به ریاست پاکستان شرکت کرد. وی ضمن قدردانی از پاکستان و دبیرخانه اکو، بر اهمیت تقویت همکاریهای منطقهای میان کشورهای عضو تأکید کرد.
عراقچی با اشاره به افزایش نااطمینانی و چندپارگی در نظام بینالملل گفت: قوانین بینالمللی و حقوق بینالملل بشردوستانه بیش از پیش تحت تأثیر اقدامات تجاوزکارانه قرار گرفتهاند. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران علیرغم تعهد راسخ به دیپلماسی و مذاکره، قربانی اقدامات غیرقانونی، تجاوزکارانه و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.
وزیر امور خارجه با اشاره به خسارات مادی و معنوی تجاوزهای نظامی دو سال گذشته، از شهادت رهبر معظم انقلاب، شماری از فرماندهان عالیرتبه نظامی، بیش از چهار هزار نفر از مردم ایران و ۱۶۸ دانشآموز در میناب یاد کرد و گفت: زیرساختهای متعددی از جمله بیمارستانها، فرودگاههای غیرنظامی و بناهای تاریخی در جریان این تجاوزها هدف قرار گرفته و آسیب دیدهاند. وی تصریح کرد: با مقاومت مردم و اقتدار نیروهای مسلح، هیچیک از اهداف شوم متجاوزان محقق نشد و ایران سربلند و پرافتخارتر از همیشه از این آزمون تاریخی بیرون آمد.
عراقچی با تأکید بر عزم ایران برای ارتقای همکاریهای منطقهای گفت: اکو میتواند نقش فعالتری در پیشبرد همکاریهای اقتصادی و تجاری، اتصال منطقهای و پیشرفت پایدار میان کشورهای عضو ایفا کند. وی برگزاری مجدد نشستهای متوقفشده وزیران تجارت، امور داخلی و محیط زیست، تصویب نقشه راه پنجساله همکاری در حوزه معدن، راهبرد دهساله حملونقل پایدار و تابآور و آغاز اصلاح موافقتنامه تجارت اکو (ECOTA) را نشانه عزم جمعی اعضا دانست.
وزیر امور خارجه توسعه زیرساختهای حملونقل و اتصال منطقهای را ضروری خواند و اظهار داشت: گسترش کریدورهای اکو و پیوند روزافزون آنها با مراکز مهم بار و لجستیک، از جمله مراکز متصل به چین، نقش منطقه را در شبکههای تجارت و ترانزیت بینالمللی تقویت میکند. وی رشد گردشگری منطقهای و تجارت درونمنطقهای را نشانه تقویت تدریجی پایههای ادغام اقتصادی در اکو دانست و انرژی، منابع انسانی، کشاورزی، صنایع و محیط زیست را از اولویتهای اساسی منطقه برشمرد.
عراقچی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران در روزهای سوم و چهارم دسامبر ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: مشارکت ارزشمند رهبران کشورهای عضو میتواند پیام مناسبی برای مردم منطقه و جامعه بینالمللی باشد. وی ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاریهای منطقهای و چندجانبه، صلح، امنیت و رفاه در سراسر جهان بیش از پیش تحقق یابد و اقدامات قهری یکجانبه و تجاوزهایی که به بیثباتی و ناامنی دامن میزنند، پایان یابند.
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