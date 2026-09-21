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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

متهم فراری با ۱۵۳ میلیارد ریال جرائم مالی در گرمسار دستگیر شد

متهم فراری با ۱۵۳ میلیارد ریال جرائم مالی در گرمسار دستگیر شد

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری متهم فراری تحت تعقیب قضایی خبر داد و گفت: این فرد به اتهام جرائم مالی به ارزش ۱۵۳ میلیارد ریال تحت تعقیب بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود آقازاده شامگاه دوشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پاسگاه انتظامی لجران، مشخص شد فردی به اتهام جرائم مالی تحت تعقیب است.

وی با بیان اینکه این فرد با ارزش بدهی ۱۵۳ میلیارد ریالی تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشت، ادامه داد: متهم مذکور در یکی از روستاهای شهرستان گرمسار مخفی شده بود.

فرمانده انتظامی گرمسار یادآور شد: مأموران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و انجام اقدامات ویژه پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی و دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.

آقا زاده تصریح کرد: مأموران پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از محل اختفای متهم، در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی وارد عمل شدند و موفق شدند این فرد را دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6954320

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