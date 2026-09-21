سرهنگ ابوالفضل مطوائی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تقویت تجهیزات پایگاه اطفای حریق اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان خبر داد و بیان کرد: تسریع در پشتیبانی عملیات اطفا حریق هدف طرح است.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، اظهار کرد: در راستای تقویت همکاری‌های بین‌ دستگاهی، تجهیزات مورد نیاز پایگاه اطفای حریق محیط‌زیست سمنان تأمین و در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان افزود: این اقدام با هدف افزایش آمادگی نیروها، تقویت ظرفیت واکنش سریع از دیگر رویکردهای مهم انجام این طرح است.

مطوائی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مشترک و تقویت امکانات عملیاتی می‌تواند در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از حریق در عرصه‌های طبیعی موثر باشد.

وی ادامه داد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی نیازمند آمادگی مستمر، اقدام به موقع و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان نیز آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های حفاظتی و عملیاتی با دستگاه‌های مرتبط اعلام می‌کند.