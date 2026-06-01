۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

مانور اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع لرستان برگزار شد

خرم‌آباد - مانور مشترک اطفای حریق جنگل و مراتع توسط محیط‌زیست و منابع طبیعی لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌منظور هماهنگی بین دستگاهی و توانمندسازی نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی استان لرستان در اطفای حریق عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده لرستان، مانور مشترک با حضور نیروهای یگان ادارات کل حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی استان در مجموعه بام شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

کامران فرمان پور مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان دراین‌خصوص گفت: هدف از اجرای این مانور مشترک را ارزیابی توانایی عملیاتی پرسنل یگان حفاظت در اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع در شرایط توپوگرافی سخت و آمادگی یگان حفاظت در چگونگی مدیریت بحران در هنگام حریق، فراهم‌کردن تجهیزات در حالات اضطراری و رفع نواقص احتمالی بیان کرد.

وی افزود: باتوجه‌به آغاز فصل گرما، تراکم بالای پوشش گیاهی در مراتع و جنگل‌ها و افزایش ضریب خطر وقوع آتش‌سوزی در این مناطق، برگزاری چنین مانورهایی جهت افزایش هماهنگی و سطح آمادگی اعضای ستاد بحران ضروری است.



فرمان پور در ادامه بیان داشت: متأسفانه هر ساله شاهد آتش‌سوزی‌های متعدد در مراتع و جنگل‌های سطح مناطق تحت مدیریت استان هستیم و برگزاری چنین مانورهایی به شناسایی نقاط ضعف و قوت نیروهای یگان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی در مواجه با آتش‌سوزی‌های احتمالی کمک زیادی می‌کند.

    • ناشناس IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      متاسفانه افراد فاقد تجربه و دانش فنی مربوطه مسئول این کار هستند . با شخم زدن و اتش سوزی کنترل شده میشه از جنگلها محافظت کرد

