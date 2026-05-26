مانور اطفای حریق جنگل در منطقه حفاظت شده ابر شاهرود برگزار شد

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور آمادگی اطفای حریق در منطقه حفاظت شده ابر شاهرود خبر داد و بیان کرد: با توجه به بارندگیهای سال جاری در منطقه حفاظتشده ابر و افزایش رویش پوشش گیاهی برای فصل گرم سال احتمال وقوع حریق وجود دارد.
وی ادامه داد: این مانور با در نظر گرفتن احتمال بروز آتشسوزی عرصههای جنگلی در محل ایستگاه اطفای حریق ابر و در راستای افزایش هماهنگی به اجرا درآمده است.
رئیس اداره محیط زیست شاهرود ارتقای سطح آمادگی عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی آتشسوزی را ضروری دانست و اظهار داشت: در این برنامه آموزشهای لازم در زمینه نحوه مقابله با آتشسوزی آموزش داده شده است.
قربانلو اضافه کرد: استفاده از تجهیزات اطفا و شیوههای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی به نیروهای حاضر دیگر رویکرد برگزاری این مانور بوده است.
وی افزود: این اقدام با هدف تقویت توان عملیاتی، افزایش سرعت واکنش و ارتقای سطح همکاری بین دستگاههای مسئول در حفاظت از عرصههای طبیعی منطقه انجام گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه نیروهای حفاظتی یگان حفاظت محیطزیست به همراه نیروهای حفاظتی منابع طبیعی و جمعیت هلال احمر و بخشدار بسطام و رؤسای دو اداره مذکور حضور داشتند.
