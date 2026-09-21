https://mehrnews.com/x3d7vV ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۸ کد مطلب 6954467 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۸ اجتماع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۰۵ مقاومت ملی ارومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از وطن و رهبری و در خونخواهی رهبر شهید انقلاب دوشنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6954467 کپی شد مطالب مرتبط موج ۲۰۵ حضور دشمنشکن خرمآبادیها در سنگر خیابان گزارش میدانی خبرنگار مهر از تجمع لنگرودی ها در شب ۲٠۵ شب دویست و پنجم ایستادگی رودسری ها همزمان با وفات حضرت معصومه (س) دویست و پنجمین شب تجمع مردم کرج برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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