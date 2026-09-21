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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۸

اجتماع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۰۵ مقاومت ملی

اجتماع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۰۵ مقاومت ملی

ارومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از وطن و رهبری و در خونخواهی رهبر شهید انقلاب دوشنبه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6954467

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