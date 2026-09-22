بانوان ووشوکار قم ۹۳ مدال از آوردگاه کشوری صید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ووشو بانوان استان قم در مسابقات قهرمانی کشور سبک لوهانچوان که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، با حضور ورزشکاران در ردههای نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، مجموعاً ۹۳ مدال رنگارنگ به دست آورد.
سهم بانوان ووشوکار قم از این مجموعه افتخارات، ۳۴ نشان طلا، ۲۳ مدال نقره و ۳۶ نشان برنز بود و ورزشکاران این استان در هر دو بخش تالو و ساندا موفق به قرار گرفتن در جمع مدالآوران شدند.
در بخش تالو یا فرم، ووشوکاران قم ۲۸ مدال طلا، ۲۱ مدال نقره و ۳۰ مدال برنز به دست آوردند و در بخش ساندا یا مبارزه نیز حاصل تلاش نمایندگان استان ۶ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۶ مدال برنز بود.
ترکیب مدالآوران قم در این دوره از رقابتها نشان میدهد ورزشکاران استان در گروههای سنی مختلف حضوری گسترده داشتند و تعداد قابل توجهی از آنان موفق شدند بیش از یک نشان را در رشتههای مختلف به نام خود ثبت کنند.
سانداکاران قم ۱۴ مدال به دست آوردند
در بخش ساندا، نازنین زهرا شیشهگران، فاطمه نوبهاری، حانیه نجفی، زینب خدابنده، زهرا کاظمی و زهرا قاسمی با کسب مدال طلا به عنوان قهرمانان این بخش برای قم افتخارآفرینی کردند.
محیا سادات حسینی و زینب سادات حسینی نیز دو مدال نقره بخش ساندا را برای تیم قم به ارمغان آوردند.
سارا رجبی، ندا رسولی، نازنین همدانی، ماهرخ زند، نرگس یاسبلاغی و فاطمه کربلایی نیز در این بخش به مدال برنز دست یافتند تا مجموع مدالهای سانداکاران قم به ۱۴ نشان برسد.
در بخش تالو، ورزشکاران قم در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور داشتند و بیشترین سهم مدالهای تیم استان در این رقابتها نیز به همین بخش اختصاص داشت.
در رده نونهالان، ویانا زلفیگل و سارا جانقلی هر کدام دو مدال طلا کسب کردند و ستایش کلهری و آیسان وفایی نیز به نشان طلا دست یافتند.
مهنا کاظمی، حنانه عدالتخواه، آیدا حیدریان، پرمیس اسماعیلی، مهرسا نورایی و ترنم باقری مطلوب در جمع مدالآوران نقره این رده قرار گرفتند که مهرسا نورایی و ترنم باقری مطلوب علاوه بر نقره، مدال برنز نیز به دست آوردند.
فاطمه بهار امرایی با کسب دو مدال برنز، المیرا امیدیانفرد، آوا فریدون، مائده جلیلی، سلوا ابرازه، فاطمه حسنی باقرزاده، باران ترهغاز، یاسمین زهرا صالحی، آوا میرقیصری و زهرا جعفری دیگر مدالآوران برنز قم در رده نونهالان بودند.
در رده نوجوانان نیز مهرانا شجری، فاطمه حسینی و زهرا میرزایی هر کدام دو مدال طلا به دست آوردند و عارفه غفوری و نگین بختیاری نیز در کنار نشان طلا، یک مدال نقره کسب کردند.
ملینا محمودآبادی، سارا محمدی، مهلا پوربافرانی و یگانه حاجعلیگل نیز دیگر ورزشکاران طلایی قم در رده نوجوانان بودند.
جوانان و بزرگسالان هم سهم قم را افزایش دادند
در رده نوجوانان، ضحا رضایی و همتا رهبان هر کدام دو مدال نقره به دست آوردند و هلیا استهری نیز علاوه بر نقره، یک نشان برنز کسب کرد.
الهه قاسمییسار، هانیه مهدویکیا و ملینا ملایی دیگر مدالآوران نقره قم بودند و یاسمین زهرا صالحی، فاطمه رضایی، سلوا ابرازه، اسنا تقوی، پریا فکری، سمیرا کلهر و ساره سادات یزدانپناه نیز مدال برنز این رده را کسب کردند.
در رده جوانان، فاطمه قاسمبیگلو با دو مدال طلا در صدر طلاییهای قم قرار گرفت و فاطمه زهرا میری و سیده نیایش قمری هر کدام یک طلا و یک نقره به دست آوردند.
ساره یزدیان نیز با کسب یک مدال طلا و یک نشان برنز، در جمع چندمدالههای این رده قرار گرفت و کیمیا کمالی و النا حقجانی دیگر ورزشکاران طلایی قم بودند.
غزل امید و یگانه قربانیان مدال نقره کسب کردند و یگانه قربانیان علاوه بر نقره، یک مدال برنز نیز به دست آورد. زهرا محمداسماعیلی نیز دو مدال برنز گرفت و فاطمه زهرا نظری، پرنیا شیخی و سما اوجاقی دیگر برنزهای قم در رده جوانان را به نام خود ثبت کردند.
در رده بزرگسالان نیز ثنا ایلکی با کسب دو مدال طلا و زینب کدیور با یک طلا و یک نقره برای قم مدالآوری کردند و مهدیس رستمی نیز یک نشان برنز به دست آورد.
مربیان قم هدایت تیم را بر عهده داشتند
هدایت و مربیگری تیم ووشو بانوان استان قم در رقابتهای قهرمانی کشور سبک لوهانچوان بر عهده جلیلی، سلیمانی، رفیعی، شفایی، حسینزاده، غفوری، کاظمی و سلمانپور بود.
بانوان ووشوکار قم در پایان این رقابتها با مجموع ۹۳ مدال شامل ۳۴ طلا، ۲۳ نقره و ۳۶ برنز، عملکرد تیم استان را در بخشهای تالو و ساندا تکمیل کردند و افتخارات به دست آمده در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به ثبت رسید.
قم- تیم ووشو بانوان قم در رقابتهای قهرمانی کشور سبک لوهانچوان با کسب ۹۳ مدال درخشش قابل توجهی در چهار رده سنی به ثبت رساند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ووشو بانوان استان قم در مسابقات قهرمانی کشور سبک لوهانچوان که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، با حضور ورزشکاران در ردههای نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، مجموعاً ۹۳ مدال رنگارنگ به دست آورد.
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