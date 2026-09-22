به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، محمدمهدی حسنزاده در جلسه شورای معاونین و فرماندهان سازمان بسیج شهرداری تهران، با تشریح برنامههای این سازمان برای هفته دفاع مقدس، از اجرای «نخستین راهیان نور پایتخت» و بر ضرورت گرامیداشت شایسته این ایام و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد و گفت: راهیان نور پایتخت باید از یک برنامه مقطعی فراتر رفته و به یک جریان مستمر فرهنگی در سطح شهر تهران تبدیل شود.
وی بر راهاندازی و توسعه کاروانهای راهیان نور پایتخت و شناسایی و ایجاد نقاط یادمانی و المانهای مرتبط با دفاع مقدس در مناطق تأکید کرد و افزود: این نقاط میتوانند با برنامهریزی مناسب، زمینه بازدید خانواده بزرگ شهرداری تهران و عموم شهروندان را فراهم کرده و بخشی از تاریخ پرافتخار دفاع مقدس را در متن زندگی شهری ماندگار کنند.
حسن زاده همچنین با اشاره به برگزاری اختتامیه طرح نشاط و تعالی، بر اهمیت این برنامه بهعنوان نقطه جمعبندی یک فرآیند فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و گفت: این طرح ظرفیتهای ارزشمندی برای خانواده بزرگ شهرداری تهران ایجاد کرده است که از جمله آن میتوان به شناسایی و استعدادیابی کودکان و نوجوانان، تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد زمینه برای رشد و تعالی خانوادهها اشاره کرد؛ از این رو اختتامیه طرح باید با کیفیت و در شأن دستاوردهای این برنامه برگزار شود.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، بر اجرای قدرتمند قرارگاه بیستم «ایران پیروز» تأکید کرد و از معاونین و فرماندهان حوزههای تابعه خواست با جدیت و اهتمام ویژه، برنامههای این قرارگاه را در مناطق دنبال کنند و گزارش عملکرد و اقدامات انجامشده را بهصورت منظم ارائه دهند.
حسنزاده تأکید کرد استمرار این برنامهها و پیگیری دقیق فعالیتهای مناطق، نقش مهمی در شکلگیری یک جریان منسجم و اثرگذار در مجموعه بسیج شهرداری تهران خواهد داشت.
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