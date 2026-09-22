ممنوعیت انتقال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه نود و هشتم شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، مورخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵، ممنوعیت انتقال دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی لغو شده و ضوابط جدید انتقال و میهمانی این دانشجویان به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، انتقال دانشجو با توافق دانشگاه‌های مبدأ و مقصد و با رعایت شرایط تعیین‌شده امکان‌پذیر است. متقاضی باید حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد، ادامه تحصیل وی از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد و حداقل نیمی از واحدهای دوره برای گذراندن در دانشگاه مقصد باقی مانده باشد.

اعلام میانگین نمرات دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای انتقال

همچنین میانگین نمرات دانشجو باید در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۵ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۶ باشد و نمره آزمون ورودی وی در سال پذیرش، از نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در همان رشته و سهمیه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

بر اساس این ضوابط، انتقال دانشجویان جدیدالورود از تهران به شهرستان‌ها در بدو قبولی، با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد امکان‌پذیر است. همچنین در مواردی مانند فوت یا معلولیت سرپرست خانواده، بیماری صعب‌العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو و ازدواج رسمی و دائم دانشجوی دختر، انتقال با تأیید مراجع ذی‌صلاح و موافقت دانشگاه‌ها، خارج از شرایط عمومی مصوبه قابل بررسی خواهد بود.

ممنوعیت انتقال از دانشگاه‌های غیردولتی به دانشگاه‌های دولتی

مطابق این مصوبه، انتقال از دانشگاه‌های غیردولتی به دانشگاه‌های دولتی ممنوع است؛ اما انتقال از دانشگاه‌های دولتی به غیردولتی با رعایت ضوابط و موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد بلامانع خواهد بود. درخواست انتقال نیز باید حداقل شش هفته پیش از آغاز نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ ارائه شود. انتقال در هر مقطع تحصیلی فقط یک‌بار مجاز است و تمامی واحدهای گذرانده‌شده و سوابق آموزشی دانشجو در دانشگاه مبدأ، در کارنامه دانشگاه مقصد ثبت خواهد شد.

در بخش میهمانی نیز، دانشجویان با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد می‌توانند به‌صورت موقت محل تحصیل خود را تغییر دهند. گذراندن واحدها به‌صورت میهمانی، به‌طور معمول، حداکثر تا ۵۰ درصد کل واحدهای دوره مجاز است؛ با این حال، دانشجویانی که میانگین نمرات آنان در دوره میهمانی در کارشناسی ارشد حداقل ۱۵ و در دکتری تخصصی حداقل ۱۶ باشد، با موافقت دو دانشگاه می‌توانند بیش از ۵۰ درصد واحدهای دوره را به‌صورت میهمان بگذرانند.

بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، از تاریخ تصویب، تمامی مقررات آموزشی مغایر با این مصوبه در خصوص دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی لغو می‌شود.