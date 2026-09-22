به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پیست قهرمانی کشور با حضور ۲۰ تیم در تهران برگزار شد و نمایندگان خراسان رضوی موفق به کسب هفت مدال در بخش‌های مختلف شدند.

در این رقابت‌ها، ابوالفضل امین‌الرعایا با کسب مدال طلای ماده کایرین، مدال نقره هزار متر و مدال برنز ۲۰۰ متر سرعت، یکی از چهره‌های موفق خراسان رضوی بود.

همچنین در رده سنی جوانان، امین ایروانی موفق به کسب یک مدال نقره شد و شاهرخ عسگری نیز با کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز، به جمع مدال‌آوران استان پیوست.

یونس زنگنه دیگر نماینده خراسان رضوی نیز در ماده ۳۰۰۰ متر تعقیبی انفرادی رده جوانان به مدال برنز دست یافت.

در مجموع، دوچرخه‌سواران خراسان رضوی با یک مدال طلا، سه مدال نقره و سه مدال برنز به کار خود در این دوره از مسابقات پایان دادند.