به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گودرزی با قدردانی از تلاشهای جامعه اصناف گفت: اصناف در شرایط دشوار کشور، علاوه بر انجام وظایف تخصصی خود، در تأمین نیازهای مردم و استمرار فعالیتهای اقتصادی نقش مؤثری ایفا کردهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی و آغاز فعالیت منتخبان جدید، برای اعضای جدید آرزوی موفقیت کرد و افزود: امیدواریم با انرژی و ظرفیت جدید ایجادشده، در کنار جامعه اصناف برای حل مسائل و کاهش دغدغههای فعالان این حوزه اقدامات مؤثرتری انجام شود.
وی با اشاره به نقش اصناف در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم گفت: خوشبختانه تاکنون در تأمین کالاهای مورد نیاز، بهویژه کالاهای اساسی، با مشکل جدی مواجه نبودهایم و کالاها به سهولت در بازار در دسترس مردم قرار داشته است.
گودرزی ادامه داد: فعالان صنفی فارس در زمینه تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز نیز با پیگیری و تلاش خود اقدامات مؤثری انجام دادهاند که این همراهی قابل تقدیر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات صنفی بیان کرد: بخشی از مشکلات اصناف ماهیت اداری و اجرایی دارد که با حضور دستگاههای مرتبط میتوان برای رفع آنها اقدام کرد و درخواستهای مطرحشده از سوی فعالان صنفی نیز در این زمینه پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به مسائل مطرحشده در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و مشکلات مرتبط با کار و فعالیت صنفی افزود: مواردی که در چارچوب اختیارات دستگاههای اجرایی قابل پیگیری باشد، دنبال خواهد شد و در مواردی که نیازمند اصلاح قانون است نیز موضوعات از مسیرهای قانونی پیگیری میشود.
گودرزی تأکید کرد: در مواردی که قانون یا بخشنامه در مرحله اجرا با مشکل مواجه میشود، ضروری است فعالان صنفی مسائل خود را مطرح کنند تا موضوع از مسیرهای مربوطه پیگیری و برای رفع آن راهکار ارائه شود.
نظر شما