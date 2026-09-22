  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹

از منظر سیاست بین الملل صورت می‌گیرد؛

بررسی ابعاد حمایت علنی ترامپ از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

بررسی ابعاد حمایت علنی ترامپ از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

سومین نشست علمی بررسی ابعاد حمایت علنی رئیس جمهورآمریکا از تروریسم و تجزیه ایران، یکم مهرماه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های علمی پیرامون « اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» در خبرگزاری مهر به همت موسسه راهبردی دیده بان برگزار می‌شود.

در همین راستا اول مهر در سومین نشست ، «ابعاد سیاست بین الملل» اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران، بخصوص ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست کردی در غرب کشور و حمایت لجستیکی از آنها ، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران و پیامدهای بین المللی اقدام و اعتراف دونالد ترامپ بررسی خواهد شد.

این نشست با حضور فواد ایزدی دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و احسان موحدیان استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

بررسی ابعاد حمایت علنی ترامپ از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

کد مطلب 6954708
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه