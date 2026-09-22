به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های علمی پیرامون « اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» در خبرگزاری مهر به همت موسسه راهبردی دیده بان برگزار می‌شود.



در همین راستا اول مهر در سومین نشست ، «ابعاد سیاست بین الملل» اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران، بخصوص ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست کردی در غرب کشور و حمایت لجستیکی از آنها ، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران و پیامدهای بین المللی اقدام و اعتراف دونالد ترامپ بررسی خواهد شد.



این نشست با حضور فواد ایزدی دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و احسان موحدیان استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.