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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

نیروهای مسلح و ملت ایران در دفاع از کشور یک ید واحد هستند

نیروهای مسلح و ملت ایران در دفاع از کشور یک ید واحد هستند

اهواز - فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش در جنوب‌غرب گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامل ارتش، سپاه و فراجا در کنار مردم یک ید واحد هستند و هدف همه دفاع از عزت و تمامیت ارضی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم حسین محمدشفیعی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استانداری خوزستان اظهار کرد: این همایش سراسری برای تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار شده و نشان می‌دهد که هیچ تفاوتی میان مجموعه‌های نظامی در صیانت از استقلال، تمامیت ارضی و آبروی ایران اسلامی وجود ندارد.

وی، خطاب به پیشکسوتان دوران دفاع مقدس بیان کرد: اگر مقاومت، ایثار و ازخودگذشتگی شما نبود، امروز امکان برگزاری چنین برنامه‌هایی و قرار گرفتن کشور در این جایگاه مقتدرانه وجود نداشت و نیروهای مسلح و ملت ایران، الگوی پایداری خود را از شما پیشکسوتان و شهدای والامقام وام گرفته‌اند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش در جنوب‌غرب کشور با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ افزود: دشمن با تمام قوا و تجهیزات وارد میدان شد و از ماه‌ها پیش در مناطق مشابه مرزهای ایران تمرین نظامی کرده بود؛ رژیم بعث تصور می‌کرد خوزستان را در سه روز و کل کشور را در یک هفته تصرف می‌کند، اما عامل غیرت و شجاعت ملت ایران را در محاسبات خود نادیده گرفته بود.

وی، توقف بیش از ۳۰ روزه متجاوزان در پشت دروازه‌های خرمشهر را نمونه‌ای بارز از شکست محاسباتی دشمن دانست و گفت: مقاومت کم‌نظیر مردم و رزمندگان، تمام برنامه‌های نظامی دشمن را نقش بر آب کرد و ذره‌ذره خاک خوزستان گواه فداکاری انسان‌هایی است که برای سربلندی میهن از جان گذشتند.

امیر محمد شفیعی با قدردانی از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا تصریح کرد: مسئولیت امروز همه ما حاصل رشادت‌های این عزیزان است و بر همین اساس، تکریم پیشکسوتان وظیفه همگانی به شمار می‌رود و مدیران اجرایی نیز باید برای ادای دین به این حماسه‌ها، بیش از گذشته در میدان خدمت‌رسانی به مردم حضور یابند.

کد مطلب 6955093

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