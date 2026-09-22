نیروهای مسلح و ملت ایران در دفاع از کشور یک ید واحد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم حسین محمدشفیعی پیش از ظهر امروز سهشنبه در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استانداری خوزستان اظهار کرد: این همایش سراسری برای تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار شده و نشان میدهد که هیچ تفاوتی میان مجموعههای نظامی در صیانت از استقلال، تمامیت ارضی و آبروی ایران اسلامی وجود ندارد.
وی، خطاب به پیشکسوتان دوران دفاع مقدس بیان کرد: اگر مقاومت، ایثار و ازخودگذشتگی شما نبود، امروز امکان برگزاری چنین برنامههایی و قرار گرفتن کشور در این جایگاه مقتدرانه وجود نداشت و نیروهای مسلح و ملت ایران، الگوی پایداری خود را از شما پیشکسوتان و شهدای والامقام وام گرفتهاند.
فرمانده قرارگاه منطقهای ارتش در جنوبغرب کشور با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ افزود: دشمن با تمام قوا و تجهیزات وارد میدان شد و از ماهها پیش در مناطق مشابه مرزهای ایران تمرین نظامی کرده بود؛ رژیم بعث تصور میکرد خوزستان را در سه روز و کل کشور را در یک هفته تصرف میکند، اما عامل غیرت و شجاعت ملت ایران را در محاسبات خود نادیده گرفته بود.
وی، توقف بیش از ۳۰ روزه متجاوزان در پشت دروازههای خرمشهر را نمونهای بارز از شکست محاسباتی دشمن دانست و گفت: مقاومت کمنظیر مردم و رزمندگان، تمام برنامههای نظامی دشمن را نقش بر آب کرد و ذرهذره خاک خوزستان گواه فداکاری انسانهایی است که برای سربلندی میهن از جان گذشتند.
امیر محمد شفیعی با قدردانی از ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا تصریح کرد: مسئولیت امروز همه ما حاصل رشادتهای این عزیزان است و بر همین اساس، تکریم پیشکسوتان وظیفه همگانی به شمار میرود و مدیران اجرایی نیز باید برای ادای دین به این حماسهها، بیش از گذشته در میدان خدمترسانی به مردم حضور یابند.
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