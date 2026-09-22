به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ابراهیمی ظهر سه‌شنبه در آیین برگزاری برنامه‌های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان استان زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که حضور اولیای الهی و شهیدان در محیط‌های علمی موجب رشد علمی و معنوی می‌شود و باید از محضر این بزرگان برای ارتقای علمی و معرفتی خود بهره بگیریم.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه (س) در جهان تشیع افزود: حضور آن حضرت در قم موجب درخشش علمی این شهر شده و بسیاری از علما و بزرگان نیز بر این جایگاه تأکید داشته‌اند.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان اینکه احترام علما و بزرگان دین به حضرت فاطمه معصومه (س) جلوه‌ای از جایگاه والای زن در فرهنگ اسلامی است، ادامه داد: هنگامی که علما و بزرگان وارد حرم مطهر می‌شوند، در برابر آستان آن حضرت سر فرود می‌آورند که این رفتار، نمونه‌ای روشن از احترام اسلام به مقام و کرامت زن است.

ابراهیمی تصریح کرد: نگاه اسلام به زن با آنچه در فرهنگ غربی در بسیاری از موارد به عنوان ابزار تبلیغات یا بهره‌برداری مطرح می‌شود، تفاوت اساسی دارد و احترام به زن در فرهنگ اسلامی ریشه در کرامت انسانی و جایگاه والای او دارد.

وی در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: حدود سال ۱۳۸۰ به همراه جمعی از جوانان و نوجوانان خدمت ایشان رسیدیم. ایشان بسیاری از افراد حاضر را نمی‌شناختند، اما هنگامی که وارد شدند، برای تک‌تک جوانان از جای خود برخاستند.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: این رفتار از سوی یک مرجع تقلید و عالم بزرگ نشان‌دهنده جایگاه جوانان و اهمیت تربیت نسل جدید است و باید این نگاه در نظام تعلیم و تربیت نیز مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی با بیان اینکه تربیت قرآنی از مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز است، گفت: روحانیون، علما و اندیشمندان دینی در این مسیر جایگاه مهمی دارند و باید برای تربیت قرآنی نسل امروز تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در تحولات علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور افزود: همه ما مدیون امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی هستیم و بسیاری از دانشمندان و دستاوردهای کشور در عرصه‌های مختلف و همچنین بخشی از سنت‌های اساسی تمدن ایرانی ـ اسلامی، در پرتو نهضتی شکل گرفت که امام خمینی (ره) بنیان‌گذاری کرد.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور تأکید کرد: نباید نام و یاد امام راحل و شهدای این مسیر را فراموش کنیم، چرا که هویت و بسیاری از دستاوردهای امروز جامعه ما با مجاهدت و فداکاری آنان پیوند خورده است.

ابراهیمی با اشاره به شهادت امام حسین (ع) و جایگاه حادثه عاشورا در تاریخ اسلام اظهار کرد: حادثه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) یک رخداد تاریخی کم‌نظیر بود و موضوع خونخواهی آن حضرت نیز به یکی از محورهای مهم تحولات پس از عاشورا تبدیل شد.

وی ادامه داد: باید از این تجربه تاریخی برای شناخت مسیر حق و باطل، حفظ ارزش‌های دینی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده بهره بگیریم.