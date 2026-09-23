بیمارستان بهارستان روی ریل اجرا قرار گرفت؛ تامین ۶۰ درصد منابع مالی

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی آیتالله ناصری شهر جدید بهارستان، بهعنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم این شهر ۲۰۰ هزار نفری، با تصویب ماده ۲۳ و ورود به ردیف طرحهای ملی قانون بودجه، وارد فاز عملیاتی شد؛ رویدادی راهبردی که با مشارکت ۶۰ درصدی شرکت عمران در تأمین اعتبار از محل تهاتر زمین و تضمین منابع پایدار از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی، آغاز عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۵ رقم خواهد خورد.
ارتقای بیمارستان بهارستان به پروژه ملی با اخذ ماده ۲۳
مهدی احمدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان صبح چهارشنبه در نشست و آیین واگذاری زمین بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی آیتالله ناصری بهارستان با اشاره به اینکه توسعه زیرساختهای درمانی از اصلیترین دغدغهها و مطالبات بهحق مردم منطقه است، اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر انجامشده در سال گذشته، موضوع تصویب ماده ۲۳ این پروژه در دستور کار هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت و با اختصاص ردیف اعتباری مستقل، در زمره پروژههای ملی ثبت شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت و بهمنظور پیشبرد اصولی کار، تفاهمنامهای میان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی منعقد شد تا این سازمان با کارنامهای درخشان در احداث بیش از ۲۵۰ بیمارستان در سراسر کشور، متولی و مجری مستقیم پروژه باشد.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان تصریح کرد: در نشست اخیر با مشاور پروژه، آخرین گزارشهای طراحی و شرح خدمات برای انتخاب پیمانکار ارائه شد. تعهد ۶۰ درصدی شرکت عمران در تأمین منابع مالی بهصورت رسمی صورتجلسه شده و زمین پروژه نیز برای آغاز فرآیند اجرایی تحویل سازمان مجری میشود. نوید ما به مردم شریف بهارستان این است که در سال ۱۴۰۵ پیمانکار کارگاه را تجهیز کرده و عملیات عمرانی آغاز خواهد شد.
پایان دوران کلنگزنیهای نمایشی و بیپشتوانه
در ادامه این جلسه، مهدی محمدینیا، مدیرکل اجرای طرحهای ملی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت پاسخ به نیاز درمانی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری بهارستان و پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی و معاونت مربوطه گفت: یکی از رویکردهای قاطع وزارت راه و شهرسازی، جلوگیری جدی از هرگونه کلنگزنی بدون پشتوانه مالی و نقشه مصوب است تا اعتماد عمومی به خدمات خدمتگزاران حفظ شود؛ از این رو عملیات اجرایی تنها زمانی رسماً کلید خواهد خورد که نقشهها نهایی، مناقصه عمومی برگزار و پیمانکار واجد صلاحیت پای کار مستقر شده باشد.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی دقیق افزود: ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده پس از تصویب نهایی نقشهها، مناقصه عمومی در سطح کشور برای انتخاب پیمانکاری اصلح و دارای رزومه قوی بیمارستانسازی برگزار میشود. پیشرفت فیزیکی از مرحله فونداسیون و اسکلت (که حدود ۳۰ درصد پیشرفت پروژه را شامل میشود) تا مراحل تکمیلی، منطبق بر استانداردهای روز کنترل پروژه رصد و بهطور شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید.
همه پروژههای درمانی در کشور دارای اعتبار هستند
مدیرکل اجرای طرحهای ملی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به برخی ابهامات درباره چگونگی پشتیبانی مالی پروژههای سلامتمحور تأکید کرد: خوشبختانه سازوکار تأمین مالی در حوزه بهداشت و درمان از ساختاری مستحکم برخوردار است و همه پروژههای درمانی در کشور دارای اعتبار و گردش مالی پایدار هستند؛ چراکه بر اساس قوانین از جمله ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیماً به بخش بهداشت، درمان و ساخت فضاهای سلامت اختصاص مییابد.
محمدینیا ادامه داد: علاوه بر اعتبارات قانونی و منابع عمومی، ۶۰ درصد منابع اولیه این بیمارستان از محل تهاتر زمین توسط شرکت عمران بهارستان تأمین شده و مابقی نیز از محل منابع عمومی و ردیفهای ملی پیوست قانون بودجه تغذیه میشود. این همافزایی سبب شده تا بیمارستان آیتالله ناصری با کمبود نقدینگی و توقف مواجه نشود.
طراحی بر اساس استانداردهای بینالمللی، پدافند غیرعامل و قابلیت توسعه آتی
در بخش ابتدایی این نشست، مشاور و شرکت طراح پروژه، گزارشی مبسوط از مطالعات فاز نخست، معماری، سازه و تأسیسات ارائه دادند. بر اساس این گزارش، تمامی مجوزهای فنی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ شده و نقشههای اجرایی با رعایت بالاترین استانداردهای بینالمللی بیمارستانسازی طراحی شده است.
همچنین در فرایند طراحی سازهای و زیرساختی این مرکز درمانی ۱۶۰ تختخوابی، تمام شاخصها و الزامات پدافند غیرعامل بهمنظور پایداری سازه در شرایط بحران لحاظ شده و جانمایی فضاها بهگونهای صورت گرفته که امکان توسعه فیزیکی، افزایش ظرفیت تختها و گسترش بخشهای تخصصی در فازهای آتی بهراحتی و بدون اختلال در خدمترسانی فراهم باشد.
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