وزیران خارجه ایران و اتریش در نیویورک دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بئاته ماینل رایزینگر، وزیر امور خارجه اتریش، سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۵۰ در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

دو طرف در این دیدار درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین موضوعات دوجانبه مورد اهتمام دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.



وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح تحولات جاری در منطقه، ناامنی موجود در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی را نتیجه مستقیم اقدامات‌ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: احیای امنیت کشتیرانی در منطقه مستلزم توقف اقدامات ناامن‌ساز و تروریسم اقتصادی آمریکا است.



وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تداوم نسل‌کشی فلسطینیان و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل از سوی رژیم صهیونیستی و نیز ادامه تجاوزات رژیم علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه، بر مسئولیت همه کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی برای توقف هرگونه حمایت از رژیم اشغالگر و پایان دادن به بی‌کیفرمانی آن رژیم تاکید کرد.