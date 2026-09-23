سد دهرود امید تازه دشتستان؛ احیای کشاورزی و عبور از خشکسالی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در پهنه گسترده بخش ارم، جایی که زندگی بسیاری از مردم با کشاورزی، باغداری و فعالیتهای وابسته به زمین گره خورده است، آب نهتنها یک نیاز طبیعی، بلکه عامل تعیینکننده در ماندگاری جمعیت، استمرار تولید و پویایی اقتصاد محلی به شمار میرود.
کاهش بارندگیها و افت منابع زیرزمینی طی سالهای گذشته، فشار قابلتوجهی بر کشاورزان منطقه وارد کرده و ضرورت توسعه زیرساختهای پایدار آبی را بیش از گذشته نمایان ساخته است.
در چنین شرایطی، سد دهرود را نمیتوان صرفاً یک سازه عمرانی در مسیر توسعه زیرساختهای استان بوشهر دانست. این پروژه قرار است با مهار و ذخیرهسازی روانآبها، بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی منطقه را تأمین کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی بخش ارم را فراهم آورد؛ ظرفیتی که در سالهای اخیر، تحت تأثیر خشکسالی و محدودیت منابع آب، با چالشهای جدی مواجه شده است.
اهمیت این طرح زمانی بیشتر آشکار میشود که گستردگی جغرافیایی و ظرفیتهای جمعیتی بخش ارم را در نظر بگیریم. این بخش، با دهها روستا و آبادی و برخورداری از ظرفیتهای کشاورزی و عشایری، از مناطق مستعد تولید محصولات کشاورزی در شهرستان دشتستان محسوب میشود؛ منطقهای که تقویت زیرساختهای آبی آن میتواند به حفظ مشاغل موجود و شکلگیری فرصتهای جدید اقتصادی کمک کند.
اکنون عملیات اجرایی سد دهرود در مرحلهای قرار دارد که تداوم فعالیت کارگاه، تأمین بهموقع منابع مالی و فراهم شدن مصالح موردنیاز، نقش تعیینکنندهای در سرعت پیشرفت آن خواهد داشت.
رسیدن پیشرفت فیزیکی پروژه به ۴۰ درصد، در کنار هدفگذاری برای بهرهبرداری تا زمستان سال آینده، این طرح را به یکی از پروژههای مهم عمرانی و آبی دشتستان تبدیل کرده است؛ پروژهای که تحقق وعده بهرهبرداری از آن، به هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و پشتیبانی مالی مؤثر نیاز دارد.
سد دهرود؛ شریان اقتصادی بخش ارم
بخشدار ارم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی سد دهرود در آینده اقتصادی منطقه اظهار کرد: سد دهرود شریان اقتصادی بخش ارم و تضمینکننده امنیت غذایی این منطقه است و تکمیل آن میتواند زمینهساز تحول در بخش کشاورزی و معیشت مردم باشد.
سیدحسین جعفری با تأکید بر اینکه توسعه کشاورزی از اولویتهای اصلی بخش ارم است، افزود: بخش قابلتوجهی از ظرفیت اقتصادی این منطقه به فعالیتهای کشاورزی و مشاغل وابسته به آن اختصاص دارد و هرگونه اقدام برای تأمین پایدار آب، تأثیر مستقیمی بر زندگی و درآمد خانوارهای روستایی خواهد داشت.
بخشدار ارم با بیان اینکه خشکسالیهای متوالی و افت منابع آب زیرزمینی، کشاورزی منطقه را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است، تصریح کرد: کاهش دسترسی به منابع آبی، استمرار فعالیتهای تولیدی را دشوار کرده و ضرورت اجرای طرحهای زیربنایی برای مدیریت منابع آب را افزایش داده است.
جعفری ادامه داد: تکمیل و بهرهبرداری از سد دهرود میتواند با تأمین آب موردنیاز اراضی کشاورزی، زمینه احیای بخشی از ظرفیتهای تولیدی منطقه را فراهم کند. این موضوع علاوه بر افزایش پایداری فعالیتهای کشاورزی، در رونق مشاغل وابسته و تقویت اقتصاد روستاها نیز مؤثر خواهد بود.
وی با اشاره به نقش کشاورزی در تثبیت جمعیت روستایی بیان کرد: ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت کشاورزان و فراهم شدن امکان تولید پایدار، میتواند از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند. زمانی که مردم بتوانند از طریق فعالیتهای اقتصادی در زادگاه خود درآمد مناسبی داشته باشند، انگیزه بیشتری برای ماندگاری و سرمایهگذاری در منطقه خواهند داشت.
بخشدار ارم با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین آب منطقه خاطرنشان کرد: پیشتر با بهرهبرداری از سد شهدای تنگ ارم و احداث خط انتقال ۳۴ کیلومتری مجتمع آبرسانی ارم ـ دهرود، آب شرب شهر تنگ ارم و روستاهای دهرود علیا و سفلی تأمین شده است. سد دهرود نیز میتواند مکمل مهمی برای تقویت پایداری منابع آبی و توسعه کشاورزی منطقه باشد.
پیگیری تأمین مالی و تکمیل سد دهرود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت سد دهرود در توسعه زیرساختهای آبی شهرستان دشتستان اظهار کرد: تکمیل این پروژه از جمله موضوعات مهم در برنامههای عمرانی استان است و پیگیری روند اجرای آن با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی برای مردم منطقه، در دستور کار قرار دارد.
شاپور رجایی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه افزود: اجرای طرحهای بزرگ آبی، علاوه بر برنامهریزی فنی و اجرایی، به تأمین اعتبار مستمر نیاز دارد و باید با پیگیریهای لازم، زمینه استمرار عملیات اجرایی سد دهرود و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند ساخت آن فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به نقش این سد در تأمین آب کشاورزی و تقویت معیشت مردم منطقه بیان کرد: بهرهبرداری از سد دهرود میتواند در افزایش امنیت آبی، حفظ ظرفیتهای کشاورزی و ایجاد زمینه رونق اقتصادی در بخش ارم مؤثر باشد و به همین دلیل، تکمیل آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رجایی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پروژه و هدفگذاری انجامشده برای بهرهبرداری تا زمستان سال آینده، پیگیری تأمین مالی و رفع موانع اجرایی باید با جدیت دنبال شود تا این طرح در زمان پیشبینیشده به نتیجه برسد و مردم منطقه از مزایای آن بهرهمند شوند.
سد دهرود و ذخیرهسازی ۱۱ میلیون مترمکعب آب
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشخصات فنی و روند اجرای سد دهرود اظهار کرد: این پروژه از مصوبات سفر استانی شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی به استان بوشهر است که عملیات اجرایی آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده است.
علی محمدی افزود: سد دهرود از نوع بتنی طراحی شده و با ارتفاع ۲۶ متر و طول ۳۴۰ متر، ظرفیت مخزنی در حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون مترمکعب خواهد داشت. حوزه آبریز این سد نیز ۴۵۵ کیلومترمربع است که ظرفیت قابلتوجهی برای جمعآوری و ذخیره روانآبها در منطقه فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی سد دهرود به ۴۰ درصد رسیده است، تصریح کرد: این پروژه با هدف تأمین آب کشاورزی بیش از هزار هکتار از اراضی منطقه در حال اجراست و تکمیل آن میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت آبی و پایداری تولیدات کشاورزی ایفا کند.
محمدی با اشاره به اقدامات انجامشده در کارگاه سد دهرود گفت: عملیات خاکبرداری بدنه سد به پایان رسیده و بتنریزی فرازبند و بدنه سد آغاز شده است. با پیشرفت فعالیتهای اجرایی، ادامه عملیات به تأمین مستمر منابع مالی، مصالح و تجهیزات موردنیاز وابستگی دارد و پشتیبانی بهموقع از پروژه، در حفظ روند اجرایی آن مؤثر خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار و مصالح موردنیاز پروژه خاطرنشان کرد: سد دهرود برای تکمیل به تزریق مالی مستمر و تأمین مصالح، بهویژه سیمان، نیاز دارد و پیگیریهای لازم برای رفع موانع و تأمین نیازهای اجرایی آن با حمایت مسئولان استان در حال انجام است. هزینه اجرای این پروژه بالغ بر یک همت برآورد میشود و برنامهریزی صورتگرفته، بهرهبرداری از آن تا زمستان سال آینده را هدفگذاری کرده است.
تکمیل سد دهرود باید با جدیت دنبال شود
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت سد دهرود در توسعه زیرساختهای شهرستان اظهار کرد: این پروژه از طرحهای مهم و اثرگذار برای منطقه است و تکمیل آن میتواند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی را کاهش دهد.
ابراهیم رضایی افزود: کشاورزی یکی از پایههای مهم اقتصاد بخش ارم است و در شرایطی که خشکسالی و افت منابع آب زیرزمینی، فعالیت کشاورزان را با دشواری مواجه کرده، اجرای طرحهای تأمین و ذخیرهسازی آب از ضرورت بالایی برخوردار است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرای سد دهرود بیان کرد: پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پروژه نشان میدهد عملیات اجرایی در جریان است، اما برای دستیابی به هدف بهرهبرداری در زمستان سال آینده، باید تأمین اعتبار و نیازهای اجرایی آن با جدیت دنبال شود و از ایجاد وقفه در کار جلوگیری شود.
رضایی خاطرنشان کرد: تکمیل سد دهرود باید با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، مجموعه وزارت نیرو و مسئولان استانی پیگیری شود. انتظار مردم منطقه این است که با رفع موانع مالی و اجرایی، این پروژه در زمانبندی پیشبینیشده به بهرهبرداری برسد و آثار آن در تأمین آب کشاورزی، تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی منطقه نمایان شود.
سد دهرود؛ از پیشرفت عمرانی تا ثمره اقتصادی
سد دهرود اکنون در مرحلهای از اجرا قرار دارد که عبور موفق آن از چالشهای مالی و تأمین مصالح، میتواند مسیر تحقق هدف بهرهبرداری تا زمستان سال آینده را هموار کند.
پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی، پایان عملیات خاکبرداری بدنه و آغاز بتنریزی، از مراحل مهم طیشده در این پروژه است؛ با این حال، تداوم و تکمیل عملیات نیازمند پشتیبانی مالی منظم و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای مسئول است.
آنچه سد دهرود را به پروژهای فراتر از یک طرح عمرانی تبدیل میکند، پیوند مستقیم آن با آینده کشاورزی، امنیت غذایی و ماندگاری جمعیت روستایی در بخش ارم است. تحقق وعده بهرهبرداری از این سد، علاوه بر افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب، میتواند زمینه احیای اراضی کشاورزی، رونق فعالیتهای تولیدی و تقویت اقتصاد محلی را فراهم کند؛ دستاوردی که مردم منطقه سالهاست در انتظار آن هستند.
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