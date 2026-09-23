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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

داداشی: بارش پراکنده باران جمعه در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

داداشی: بارش پراکنده باران جمعه در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از افزایش ابر و وزش باد شدید از بعدازظهر جمعه در خراسان شمالی و احتمال بارش پراکنده باران در شهرستان‌های سملقان، رازوجرگلان، مانه و شمال گرمه خبر داد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را تا پایان هفته در خراسان شمالی انتظار داریم و طی این مدت در اغلب ساعت‌ها آسمان صاف و طی ساعت‌هایی برای پنج‌شنبه شب و جمعه غبارآلود در مناطق نیمه غربی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر جمعه به‌تدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد، در نیمه جنوبی گاهی وزش باد شدید و اوایل شب در پاره‌ای از مناطق شهرستان‌های سملقان، رازوجرگلان، مانه و شمال گرمه احتمال بارش پراکنده باران انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: پدیده غالب طی شنبه و یکشنبه در بعضی ساعت‌ها غبار همراه با کاهش کیفیت هوا و افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده در مناطق غربی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

داداشی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی تغییرات جزئی دما را تا پایان هفته انتظار داریم.

وی با اشاره به وضعیت دمای شبانه‌روز گذشته گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۴ و ۳۱ درجه سانتی‌گراد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی نیز فاروج با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.

کد مطلب 6955895

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