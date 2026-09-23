به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گزارشهای مردمی مبنی بر مشاهده رهاسازی پسماندهای عفونی و اقلام بیمارستانی در ورودی شهر خرمآباد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان بهسرعت دستور شناسایی و توقیف خودروی حامل این پسماندها را صادر کرد.
توقیف خودروی حامل پسماندهای بیمارستانی
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، با تأکید بر اینکه سلامت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار کرد: خودروی مذکور در جریان عملیات شناسایی توقیف شده و عاملان این اقدام تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
وی افزود: برخورد قانونی با افرادی که با بیمبالاتی، پسماندهای عفونی و بیمارستانی را در محیط عمومی رها میکنند، در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
بررسی منشأ پسماندهای عفونی
حسنوند با اشاره به بررسی دقیق هویت افراد و منشأ پسماندهای رهاشده، تصریح کرد: هرگونه سهلانگاری در دفع اصولی پسماندهای بیمارستانی و عفونی، پیگرد قانونی دارد.
دادستان مرکز لرستان خاطرنشان کرد: دفع و انتقال پسماندهای بیمارستانی باید مطابق ضوابط مربوط انجام شود و هرگونه اهمال در این زمینه میتواند سلامت عمومی و محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئولیت مراکز درمانی نیز در حال بررسی است
وی ادامه داد: علاوه بر توقیف خودرو و برخورد با راننده، مسئولیت متولیان و مراکز درمانی که اجازه چنین اهمالی را دادهاند نیز در دست پیگیری است.
حسنوند تأکید کرد: موضوع با بررسی دقیق ابعاد آن دنبال میشود تا ضمن شناسایی عوامل دخیل، با هرگونه قصور و تخلف احتمالی مطابق قانون برخورد شود.
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