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۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲

مرزداران بیله سوار، همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند

مرزداران بیله سوار، همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند

بیله سوار- مرزداران غیور بیله سوار، با حضور پرشور شبانه خود، عهد خود را با شهدا و آرمان‌های امام تازه کردند.

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کد مطلب 6958447

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