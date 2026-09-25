https://mehrnews.com/x3d998 ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6958447 استانها اردبیل استانها اردبیل ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ مرزداران بیله سوار، همچنان پای انقلاب ایستادهاند بیله سوار- مرزداران غیور بیله سوار، با حضور پرشور شبانه خود، عهد خود را با شهدا و آرمانهای امام تازه کردند. دریافت 3 MB کد مطلب 6958447 کپی شد مطالب مرتبط عهد شبانه مردم دیار سبلان مشگین شهر با انقلاب دختران و زنان جامعه اسلامی باید الگوی عفاف، علم و حضور اجتماعی باشند دستگیری یک نفر در پی آتشسوزی ۱۱ هکتاری مراتع مشگینشهر برچسبها اردبیل رهبر معظم انقلاب اسلامی مشگین شهر
نظر شما