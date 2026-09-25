https://mehrnews.com/x3d97P ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6958382 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ تجمع مردم یاسوج در دویست و نهمین شب حماسه و مقاومت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و نهمین شب حماسه و مقاومت برگزار شد. دریافت 171 MB کد مطلب 6958382 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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