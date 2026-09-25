به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه جمعه با حضور در مجمع جهادی امام حسنی‌ها در قم، در جریان مجموعه فعالیت‌های این گروه در حوزه حمایت از اقشار کم‌برخوردار و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آن قرار گرفت.



بهنام‌جو در این بازدید، روند آماده‌سازی و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر ویژه دانش‌آموزان نیازمند، کم‌برخوردار و مستعد مناطق مختلف شهری و روستایی استان قم را از نزدیک مشاهده کرد.



این بسته‌ها به صورت کامل برای استفاده دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید آماده شده بود و در آیینی با حضور استاندار قم میان جامعه هدف توزیع شد.



استاندار قم در جریان حضور خود در مجمع جهادی امام حسنی‌ها، از اقدامات اعضا و جهادگران این مجموعه در مسیر حمایت از خانواده‌های نیازمند و دانش‌آموزان کم‌برخوردار قدردانی کرد.



مجمع جهادی امام حسنی‌ها بر اساس توضیحات مسئولان این مجموعه، حدود ۲۵ سال است فعالیت خود را با تکیه بر مشارکت‌های مردمی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و محرومیت‌زدایی دنبال می‌کند.



فعالیت‌های این مجموعه تنها به برنامه‌های حمایتی مرتبط با دانش‌آموزان محدود نیست و توزیع غذای گرم میان نیازمندان نیز از دیگر اقدامات آن به شمار می‌رود که سالانه صدها هزار پرس غذا را دربرمی‌گیرد.



مجمع جهادی امام حسنی‌ها به تازگی ساختمان اختصاصی خود را در خیابان حمزه سیدالشهدا در منطقه نیروگاه قم راه‌اندازی کرده است.



این مجموعه از فضای جدید برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هیئتی و جهادی استفاده می‌کند و توسعه برنامه‌های خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار را در چارچوب فعالیت‌های خود دنبال می‌کند.



توزیع ۱۳۰۰ بسته کامل لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند، کم‌برخوردار و مستعد مناطق شهری و روستایی استان قم نیز از جمله برنامه‌های این مجموعه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بوده است.