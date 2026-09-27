روایتی از زندگی ارشا اقدسی؛ بدلکاری که با جانش برای این پرچم جنگید

علی بیات کارگردان مستند «ماشین شماره ۳۴» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این مستند توضیح داد: «ماشین شماره ۳۴» سعی دارد در قالب یک سفر ماجراجویانه به بهانه حضور در یک فستیوال بین‌المللی، به شخصیت بدلکار مشهور و فقید ایرانی ارشا اقدسی نزدیک بشود. قصه اصلی فیلم این است که ارشا اقدسی به همراه تیم خود می‌خواهند در یک فستیوال بدلکاری در کشور صربستان شرکت کنند و پرچم ایران را در آن کشور بالا ببرند. اما برای تأمین هزینه این سفر اروپایی، این تیم شش‌نفره درگیر مسائلی می‌شوند که در نهایت ارشا تصمیم می‌گیرد هر طور شده این هزینه را تأمین کند؛ حتی به قیمت بازی کردن با جان خود.

وی ادامه داد: من از دوستان قدیمی ارشا اقدسی بودم و با هم پروژه‌های زیادی را همکاری کرده بودیم؛ از جمله «خندوانه»، «پایتخت»، «قانون مورفی» و ... . پیشنهاد ساخت این مستند از سمت ارشا اقدسی به من ارائه شد. به دلیل آشنایی من با فضای کارهای اکشن و بدلکاری و همچنین نزدیکی و صمیمیت من با تیم بدلکاران «۱۳»، ارشا از من خواست تا از مرحله ابتدایی این فیلم که در زمان طراحی این اجرا در ایران بود، تا پایان این رویداد که در شهر بلگراد صربستان برگزار می‌شد، همراه آنها باشم.

بیات درباره فرایند تولید این اثر عنوان کرد: تولید این مستند شامل فیلمبرداری از جلسات طراحی و تمرین در ایران و سفر هفت‌روزه به شهرهای مختلف کشور صربستان بود. البته فیلمبرداری این پروژه در سال ۱۳۹۷ انجام شده بود و بالاخره چند سال پس از اینکه ارشا اقدسی این دنیا را ترک کرد، در سال ۱۴۰۴ این مستند تدوین شد و مرحله پست پروداکشن خود را گذراند و برای اولین بار در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش درآمد.

کارگردان مستند «ماشین شماره ۳۴» بیان کرد: تولید فیلم مستقل در ایران همواره چالش‌برانگیز بوده است؛ مخصوصاً اگر تولید فیلم خارج از ایران اتفاق بیفتد که هزینه رفت‌وآمد و اسکان در یک کشور اروپایی برای یک تیم هفت‌نفره، آن هم بدون اسپانسر، واقعاً کمرشکن است. به یاد دارم در سال ۱۳۹۷ هم که داشتیم برای سفر آماده می‌شدیم، هزینه‌ها سرسام‌آور بود. آن زمان دلار حوالی ۱۲ هزار تومان بود، اما الان که دلار در حدود ۲۳۰ هزار تومان است، این مدل تولیدها تقریباً نشدنی شده است. جالب است بدانید که تولید این مستند با دلار تقریباً ۱۲ هزار تومان انجام شد و مرحله پست پروداکشن با دلار ۱۰۰ هزار تومان.

این کارگردان مستند درباره برنامه اکران این اثر گفت: اکنون در حال پخش جهانی این مستند هستیم و امیدواریم بتوانیم کار بزرگی را که ارشا برای ایران انجام داد به بیشترین و بهترین شکل به دیده جهانیان برسانیم. پس از این مرحله، به سراغ پخش داخلی این مستند خواهیم رفت.

بیات در پایان درباره برنامه‌های این روزهای خود اظهار کرد: این روزها ما در یک استودیو مشغول پست پروداکشن یک مستند هستیم که سال گذشته در کشور پاکستان تولید آن را انجام دادیم. امیدواریم این مستند بتواند بین فرهنگ ۲ کشور گره‌های خوبی ایجاد کند.