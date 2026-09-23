سیمایی صراف: آیت الله شبیری زنجانی فقیهی منزه و محقق بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ابعاد علمی و شخصیتی این عالم دینی، از جایگاه برجسته وی در حوزه فقاهت و تحقیق یاد کرد.



وی آیت‌الله شبیری زنجانی را فقیهی منزه و باتقوا توصیف کرد و گفت: ایشان پیش از آنکه به عنوان مرجع تقلید شناخته شود، در جایگاه یک محقق و پژوهشگر دینی فعالیت داشت.



سیمایی صراف با اشاره به اهتمام این عالم دینی به مطالعه و تحقیق افزود: آیت‌الله شبیری زنجانی محققی عالی‌مقام و عالی‌مقدار بود و بخش مهمی از جایگاه علمی ایشان به روحیه تحقیق و مطالعه مستمر بازمی‌گشت.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین به نقش آیت‌الله شبیری زنجانی در تحولات مربوط به انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت؛ این مرجع تقلید شیعیان از علاقمندان امام خمینی(ره) بود و در جریان انقلاب نیز نقش‌های مختلفی بر عهده داشت.



وی با اشاره به نقش اجتماعی و ملی آیت‌الله شبیری زنجانی بیان کرد: این عالم دینی در برخی مسائل کشور به عنوان میانجی عمل می‌کرد و برای کمک به مسائل کشور نقش‌آفرین بود.



سیمایی صراف جایگاه آیت‌الله شبیری زنجانی را بزرگ و والا دانست و حضور خود در قم را مرتبط با ادای احترام به این عالم ربانی عنوان کرد.



وی گفت: جایگاه علمی و معنوی این عالم ربانی موجب شده است که امروز از طرف هیئت دولت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی حضور یابد و به ایشان ادای احترام کند.