به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تقویت بُعد تربیتی در نظام آموزشوپرورش گفت: امروز در حوزه تعلیم تلاشهای شایستهای صورت میگیرد، اما در بخش تربیت نیازمند سرمایهگذاری و برنامهریزی بیشتری هستیم.
آقامیری در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ در دبیرستان دخترانه حجاب شهرری، با اشاره به شرایط جنگی اخیر و تأثیر فضای مجازی بر فرآیند تعلیم و تربیت اظهار کرد: آموزشوپرورش در بخش تعلیم اقدامات قابل تقدیری انجام داده است، اما تربیت نیازمند توجه جدیتر و برنامهریزی اصولی است.
وی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت فرزندان افزود: پدران و مادران پیش از ازدواج آموزش مشخصی برای همسرداری و فرزندپروری دریافت نمیکنند و بسیاری از آنان بدون آمادگی و بر اساس آنچه در خانواده، جامعه و رسانهها دیدهاند، وارد این مسئولیت میشوند؛ در حالی که خانواده و مدرسه باید در تربیت فرزند مکمل یکدیگر باشند و به دوش همدیگر نیندازند .
آقامیری تربیت دینی را از ارکان مهم تربیت نسل آینده دانست و گفت: تربیت باید از سالهای نخست زندگی و متناسب با سن فرزند آغاز شود و در کنار آموزش علمی ادامه پیدا کند. آشنایی تدریجی کودکان با نماز و آموزههای دینی میتواند زمینهساز شکلگیری نسلی مسئولیتپذیر، خانوادهدوست و متعهد به جامعه و کشور باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر تربیت دینی بهدرستی شکل بگیرد، فرزند در بزرگسالی احترام به پدر و مادر و مسئولیت خود در برابر خانواده را میشناسد و نسبت به جامعه و وطن نیز احساس تعهد بیشتری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه علم و دانش بدون تربیت میتواند در مسیر نادرست قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر هدف علم، رشد و تعالی انسان نباشد، دانش میتواند در خدمت ظلم و تباهی قرار گیرد؛ بنابراین آموزش نباید صرفاً به انتقال دانش محدود شود و تربیت انسان باید در کنار تعلیم مورد توجه باشد.
آقامیری با انتقاد از برخی رویکردهای تربیتی گفت: در برخی موارد به فطرت و مسائل دینی توجه کافی نمیشود و میان سختگیری و رها کردن فرزندان نیز تعادل وجود ندارد؛ این در حالی است که تربیت صحیح نیازمند برنامهریزی، استمرار و تناسب با شرایط سنی فرزندان است.
وی همچنین با قدردانی از تلاش معلمان، بر ضرورت توجه بیشتر به معیشت و زندگی آنان تأکید کرد و گفت: باید دغدغههای معلمان را کاهش دهیم تا ذهن و توان آنان برای برنامهریزی و انجام بهتر مأموریت تعلیم و تربیت آزادتر باشد.
آقامیری در پایان تأکید کرد: اگر میخواهیم دانشآموزان امروز سرمایههای آینده کشور و خانوادههای خود باشند، باید در کنار تعلیم، برای تربیت آنان سرمایهگذاری جدی کنیم.
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