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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

آقامیری: تربیت باید هم‌پای تعلیم مورد توجه قرار گیرد

آقامیری: تربیت باید هم‌پای تعلیم مورد توجه قرار گیرد

عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت تقویت بُعد تربیتی در کنار آموزش و سرمایه‌گذاری بیشتر برای تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ سید محمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تقویت بُعد تربیتی در نظام آموزش‌وپرورش گفت: امروز در حوزه تعلیم تلاش‌های شایسته‌ای صورت می‌گیرد، اما در بخش تربیت نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بیشتری هستیم.

آقامیری در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ در دبیرستان دخترانه حجاب شهرری، با اشاره به شرایط جنگی اخیر و تأثیر فضای مجازی بر فرآیند تعلیم و تربیت اظهار کرد: آموزش‌وپرورش در بخش تعلیم اقدامات قابل تقدیری انجام داده است، اما تربیت نیازمند توجه جدی‌تر و برنامه‌ریزی اصولی است.

وی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت فرزندان افزود: پدران و مادران پیش از ازدواج آموزش مشخصی برای همسرداری و فرزندپروری دریافت نمی‌کنند و بسیاری از آنان بدون آمادگی و بر اساس آنچه در خانواده، جامعه و رسانه‌ها دیده‌اند، وارد این مسئولیت می‌شوند؛ در حالی که خانواده و مدرسه باید در تربیت فرزند مکمل یکدیگر باشند و به دوش همدیگر نیندازند .

آقامیری تربیت دینی را از ارکان مهم تربیت نسل آینده دانست و گفت: تربیت باید از سال‌های نخست زندگی و متناسب با سن فرزند آغاز شود و در کنار آموزش علمی ادامه پیدا کند. آشنایی تدریجی کودکان با نماز و آموزه‌های دینی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی مسئولیت‌پذیر، خانواده‌دوست و متعهد به جامعه و کشور باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر تربیت دینی به‌درستی شکل بگیرد، فرزند در بزرگسالی احترام به پدر و مادر و مسئولیت خود در برابر خانواده را می‌شناسد و نسبت به جامعه و وطن نیز احساس تعهد بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه علم و دانش بدون تربیت می‌تواند در مسیر نادرست قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر هدف علم، رشد و تعالی انسان نباشد، دانش می‌تواند در خدمت ظلم و تباهی قرار گیرد؛ بنابراین آموزش نباید صرفاً به انتقال دانش محدود شود و تربیت انسان باید در کنار تعلیم مورد توجه باشد.

آقامیری با انتقاد از برخی رویکردهای تربیتی گفت: در برخی موارد به فطرت و مسائل دینی توجه کافی نمی‌شود و میان سخت‌گیری و رها کردن فرزندان نیز تعادل وجود ندارد؛ این در حالی است که تربیت صحیح نیازمند برنامه‌ریزی، استمرار و تناسب با شرایط سنی فرزندان است.

وی همچنین با قدردانی از تلاش معلمان، بر ضرورت توجه بیشتر به معیشت و زندگی آنان تأکید کرد و گفت: باید دغدغه‌های معلمان را کاهش دهیم تا ذهن و توان آنان برای برنامه‌ریزی و انجام بهتر مأموریت تعلیم و تربیت آزادتر باشد.
آقامیری در پایان تأکید کرد: اگر می‌خواهیم دانش‌آموزان امروز سرمایه‌های آینده کشور و خانواده‌های خود باشند، باید در کنار تعلیم، برای تربیت آنان سرمایه‌گذاری جدی کنیم.

کد مطلب 6956368
محدثه رمضانعلی

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