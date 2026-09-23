تداوم پیروزی ووشوکاران با فینالیست شدن عرفان محرمی

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در مرحله نیمه نهایی رقابت های وزن ۷۰- کیلوگرم مبارزات ساندا، عرفان محرمی در پیکار با «علی جان آبلاگاتف» از قزاقستان در همان راند نخست حریف را ناک اوت کرد و راهی مبارزه پایانی شد.

محرمی که با برتری مقابل «چئونگ یات‌لام» از هنگ‌کنگ و «سئو یانگ» از کره جنوبی به این مرحله رسیده بود، برای کسب مدال طلا باید با «ماشئو» از چین مبارزه کند.

پیش از محرمی، سوگند سینکایی و شجاع پناهی با برتری مقابل رقبای خود به نیمه نهایی راه یافته بودند و سهیا موسوی هم باید در این مرحله به مصاف حریف ازبکستانی خود برود.