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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

تداوم پیروزی ووشوکاران با فینالیست شدن عرفان محرمی

تداوم پیروزی ووشوکاران با فینالیست شدن عرفان محرمی

در ادامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی رقابت های ووشو نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان هم با برتری مقابل رقیب خود به فینال صعود کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در مرحله نیمه نهایی رقابت های وزن ۷۰- کیلوگرم مبارزات ساندا، عرفان محرمی در پیکار با «علی جان آبلاگاتف» از قزاقستان در همان راند نخست حریف را ناک اوت کرد و راهی مبارزه پایانی شد.

محرمی که با برتری مقابل «چئونگ یات‌لام» از هنگ‌کنگ و «سئو یانگ» از کره جنوبی به این مرحله رسیده بود، برای کسب مدال طلا باید با «ماشئو» از چین مبارزه کند.

پیش از محرمی، سوگند سینکایی و شجاع پناهی با برتری مقابل رقبای خود به نیمه نهایی راه یافته بودند و سهیا موسوی هم باید در این مرحله به مصاف حریف ازبکستانی خود برود.

کد مطلب 6956375

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