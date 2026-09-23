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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶-ناگویا

تیم ملی ووشو به دنبال چهار مدال طلا؛ سهیل موسوی هم فینالیست شد

تیم ملی ووشو به دنبال چهار مدال طلا؛ سهیل موسوی هم فینالیست شد

با صعود سهیل موسوی به دیدار پایانی، تیم ملی کشورمان در روز پایانی رقابت ها شانس کسب چهار مدال طلا را دارد. 

با گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در چهارمین روز از رقابت های ووشو، مبارزات بخش ساندا در مرحله نیمه نهایی پیگیری شد که هر چهار نماینده کشورمان در این مرحله با برتری مقابل رقبای خود به دیدار پایانی راه پیدا کردند.

آخرین ووشوکار ایران در مسابقات امروز سهیل موسوی بود که در مرحله نیمه نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم «تورگان بایف» از ازبکستان را همان راند نخست با ضربه فنی شکست داد به دیدار نهایی راه یافت.

موسوی در مبارزه پایانی «عبداالله یوسف» از قزاقستان را پیش رو دارد. وی با پیروزی برابر «بالیان» از هند و «جی چئول» از کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی صعود کرده بود.

پیش از موسوی سوگند سنکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی رقبای خود را شکست داده و به فینال صعود کردند تا در رقابت های فردا و روز پایانی مسابقات ووشو تیم کشورمان شانس کسب چهار مدال طلا داشته باشد.

کد مطلب 6956395

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