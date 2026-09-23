به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بنده‌مرادی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای شبکه نخبگانی بسیج و هیئت‌های اندیشه‌ورز با نماینده ولی‌فقیه در کردستان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان برای شناسایی مسائل استان و ارائه راهکارهای عملیاتی، یکی از محورهای فعالیت شبکه نخبگانی بسیج است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان کردستان افزود: نشست اعضای شبکه نخبگانی بسیج، هیئت‌های اندیشه‌ورز و جمعی از بسیجیان با نماینده ولی‌فقیه، فرصتی برای طرح مسائل مهم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی در مسیر حل آنها است.

مسئول اقشار بسیج و متخصصین سپاه بیت‌المقدس کردستان بیان کرد: یکی از موضوعات محوری مورد توجه در هیئت‌های اندیشه‌ورز استان، بررسی دلایل کاهش جذابیت برخی الگوهای زیست عفیفانه در میان نسل جوان و یافتن راهکارهایی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کردستان است.

بنده‌مرادی ادامه داد: این موضوع با مسئولیت دکتر سیدشهاب ارکیان در حال بررسی است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان، راهکارهایی متناسب با نیازهای نسل جوان و اقتضائات فرهنگی استان ارائه شود.

وی اضافه کرد: در کنار مسائل فرهنگی و اجتماعی، موضوع تکمیل و توسعه زنجیره‌های تولید نیز در دستور کار قرار دارد که مسئولیت این بخش بر عهده دکتر شهسواری است و ظرفیت‌های موجود برای تقویت این زنجیره‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مسئول اقشار بسیج و متخصصین سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: گروه‌های اقتصاد و زیربنایی، تعلیم و تربیت و فرهنگی و اجتماعی مجمع بسیجیان استان نیز هر کدام مسائل و موضوعات تخصصی خود را ارائه کرده‌اند که پس از بررسی دیدگاه‌ها، جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی تدوین خواهد شد.

بنده‌مرادی با اشاره به فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز در ساختار بسیج عنوان کرد: این هیئت‌ها در رده‌های مختلف بسیج، حوزه‌ها، کانون‌ها و معاونت‌ها تشکیل شده‌اند و هدف اصلی آنها استفاده از ظرفیت فکری و تخصصی نخبگان برای کمک به مدیران و فرماندهان در فرآیند تصمیم‌گیری است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی مسائل در این مجموعه‌ها محدود به یک حوزه خاص نیست و موضوعات مختلف در سطوح ملی، استانی و شهرستانی مورد توجه قرار می‌گیرد تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه ظرفیت کارشناسی و شناخت دقیق‌تر مسائل انجام شود.