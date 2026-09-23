منابع بازآفرینی شهری برای توسعه حسینیه اعظم زنجان افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری روز چهارشنبه در جلسه بررسی طرح جامع بازآفرینی حسینیه اعظم زنجان که با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و اعضای هیأت امنای حسینیه اعظم برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری مسئولان استان در ماه‌های اخیر موجب شده است بخشی از گره‌های چندین‌ساله در حوزه املاک، طرح‌های شهری و بازآفرینی در مسیر حل و فصل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هر جا موضوعی با جدیت دنبال شده، شاهد پیشرفت امور بوده‌ایم، افزود: در شهر زنجان نمونه‌های متعددی از گره‌گشایی در مسائل مختلف وجود دارد که تعیین تکلیف پارک هاشمی یکی از این موارد است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پارک هاشمی متعلق به بنیاد مستضعفان بود و تعیین تکلیف آن سال‌ها با مشکلاتی مواجه بود، اما پس از سفر رئیس بنیاد مستضعفان به زنجان و پیگیری‌های انجام‌شده، زمین این مجموعه در فاصله کوتاهی در اختیار شهرداری قرار گرفت.

طاهری با اشاره به بررسی طرح جامع بازآفرینی حسینیه اعظم زنجان گفت: در این جلسه خواسته‌های مربوط به طرح جامع مطرح و راهکارهای مورد نظر از سوی مسئولان و اعضای هیأت امنا ارائه شد و امیدواریم با تداوم پیگیری‌ها، طرح جامع هرچه سریع‌تر مراحل قانونی تصویب را طی کرده و وارد مرحله اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از این جلسه نیز از ظرفیت مسئولان حاضر برای پیگیری سایر موضوعات حوزه بازآفرینی شهری استفاده خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر، مسائل موجود در این بخش نیز به نتیجه برسد.

ضرورت تأمین منابع جدید برای توسعه حسینیه اعظم

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح توسعه حسینیه اعظم، خواستار اختصاص اعتبار ویژه از محل منابع بازآفرینی شهری شد.

نبی‌الله محمدی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت حسینیه اعظم برای مردم زنجان اظهار کرد: با توجه به طرح توسعه این مجموعه و ضرورت اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده، لازم است منابع مالی مورد نیاز آن از مسیرهای مختلف تأمین شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه اخیر با هیأت امنای حسینیه اعظم افزود: مقرر شده است طرح توسعه این مجموعه در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی قرار گیرد و امیدواریم فرآیند بررسی و تصویب آن با سرعت دنبال شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمین متعلق به حسینیه اعظم در منطقه گلشهر کاظمیه گفت: درخواست ما از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط این است که در زمینه تغییر کاربری این زمین به تجاری همکاری کنند تا امکان استفاده از ظرفیت اقتصادی آن برای تأمین بخشی از هزینه‌های طرح توسعه فراهم شود.

محمدی ادامه داد: در قانون بودجه سازوکارهایی برای مولدسازی اموال دولتی و تبدیل دارایی‌ها به ارزش اقتصادی بالاتر پیش‌بینی شده است؛ هرچند این قانون به صورت مستقیم شامل زمین حسینیه اعظم نمی‌شود، اما انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط برای استفاده از ظرفیت‌های مشابه و قانونی در این زمینه همکاری کنند.

وی تصریح کرد: در صورت تغییر کاربری زمین، می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که علاوه بر ایجاد ظرفیت اقتصادی، کارکرد عمومی و خدماتی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و درآمد حاصل از آن برای توسعه حسینیه اعظم اختصاص یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین تکلیف املاک واقع در محدوده طرح توسعه حسینیه اعظم را ضروری دانست و گفت: این موضوع باید با همکاری هیأت امنا، اداره‌کل اوقاف و سایر دستگاه‌های مرتبط هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

محمدی افزود: یکی از الزامات پیشبرد طرح توسعه، روشن شدن وضعیت املاک و رفع موانع موجود در این بخش است و لازم است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی یکدیگر روند تعیین تکلیف این املاک را تسریع کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اختصاص منابع ویژه برای اجرای طرح توسعه حسینیه اعظم اظهار کرد: برای بازآفرینی ۱۸ محله در شهر زنجان منابعی در نظر گرفته شده است و با توجه به جایگاه حسینیه اعظم در این محدوده، انتظار داریم از ظرفیت منابع مازاد این حوزه نیز برای اجرای طرح استفاده شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اختصاص اعتبار ویژه می‌تواند بخشی از نیازهای مالی طرح را پاسخ دهد و زمینه را برای تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای حسینیه اعظم فراهم کند.

محمدی ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان استانی، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، شورای اسلامی شهر و هیأت امنای حسینیه اعظم، موانع موجود در مسیر اجرای طرح برطرف شود و این مجموعه بتواند مراحل مختلف طرح توسعه خود را با سرعت بیشتری طی کند.