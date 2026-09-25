https://mehrnews.com/x3d98T ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۸ کد مطلب 6958435 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۸ سلماسی ها در ۲۰۹ امین اجتماع شبانه پای وطن ایستادهاند ارومیه - در این فیلم تصاویری از اتحاد و همدلی سلماسی ها در دویست و نهمین اجتماع شبانه در خیابان را می بینید. دریافت 17 MB کد مطلب 6958435 کپی شد مطالب مرتبط اردبیلیها بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب نشان دادند قدردانی استاندار ایلام از اتحاد و همدلی مردم حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و نهمین تجمعات شبانه برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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