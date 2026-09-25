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۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۸

سلماسی ها در ۲۰۹ امین اجتماع شبانه پای وطن ایستاده‌اند

سلماسی ها در ۲۰۹ امین اجتماع شبانه پای وطن ایستاده‌اند

ارومیه - در این فیلم تصاویری از اتحاد و همدلی سلماسی ها در دویست و نهمین اجتماع شبانه در خیابان را می بینید.

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کد مطلب 6958435

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