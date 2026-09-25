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۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۲

تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۱۶ مصدوم برجای گذاشت

تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۱۶ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: تصادفات جاده ای روز جمعه در استان ۱۶ مصدوم برجای گذاشت.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز جمعخ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده نیسان جونیور در محور ارومیه _ سلماس اعلام شد و نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۷ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی با بیان اینکه همچنین بر اثر برخورد سمند و پراید در محور اورمیه_ تبریز ۳ نفرمصدوم شدند، افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ شهید کلانتری هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه عصر جمعه گزارشی مبنی بر برخورد پژوپارس و پراید در محور پیرانشهر _نقده اعلام شد.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه همچنین گزارشی مبنی بر برخورد پژوپارس با تریلی در محور ماکو _ بازرگان اعلام شد، افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال‌احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6958440

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