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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

شتاب در صیانت حقوقی از موقوفات اصفهان؛۱۳۷۴ فقره سندمالکیت رسمی صادر شد

شتاب در صیانت حقوقی از موقوفات اصفهان؛۱۳۷۴ فقره سندمالکیت رسمی صادر شد

اصفهان-مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان از صدور یک هزار و 374 فقره سند مالکیت برای املاک موقوفه در راستای صیانت از سرمایه‌های ماندگار این استان خبر داد.

سید مهدی میرنظامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین اقدامات این اداره‌کل در حوزه تثبیت حقوق مالکانه اموال عمومی و مذهبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با تلاش شبانه‌روزی واحدهای ثبتی و در چارچوب راهبردهای کلان سند تحول و تعالی قوه قضائیه، ۱۳۷۴ فقره سند مالکیت برای املاک وقفی استان صادر و به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه تحویل شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تثبیت املاک وقفی تصریح کرد: موقوفاتی که فاقد سند رسمی باشند، همواره در معرض تعارضات ملکی، تجاوز افراد سودجو و بلاتکلیفی حقوقی قرار دارند. به همین منظور، صدور اسناد مالکیت موقوفه‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی در دستور کار تمامی ادارات ثبتی استان قرار گرفته است.

وی افزود: خوشبختانه با تعامل تنگاتنگ و سازنده میان این اداره‌کل، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و هیئت‌های نظارت، بسیاری از پرونده‌های پیچیده از ابهامات حقوقی خارج شده و شاخص صدور اسناد وقفی در استان نسبت به دوره‌های گذشته رشد و جهش قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

سنددار شدن موقوفات سدی محکم در برابر دست‌اندازی‌های ملکی است

میرنظامی با تبیین پیامدهای مثبت و راهبردی این اقدام خاطرنشان کرد: تثبیت سند موقوفات دو دستاورد کلیدی به همراه دارد؛ نخست آنکه امکان بهره‌برداری بهینه، قانون‌مند و شفاف از این اموال را جهت تأمین هزینه‌های رفاهی، مذهبی و خدمات اجتماعی مطابق نیات واقفان فراهم می‌سازد و دوم آنکه دفاع مستحکم و قانونی را در برابر هرگونه دست‌اندازی، خصومت‌های ملکی و تعدی به حقوق عامه تضمین می‌کند.

وی ضمن قدردانی از همکاری‌های مؤثر مدیران و کارشناسان اداره‌کل اوقاف استان و همکاران خود در واحدهای ثبتی سراسر استان، بر تداوم این روند تأکید کرد و گفت: سرعت و دقت قانونی در رفع موانع حقوقی باقی‌مانده و پوشش حداکثری اسناد موقوفات با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان ابراز کرد: نهضت سنددار کردن املاک و اراضی موقوفه در تمامی حوزه‌های ثبتی استان متوقف نخواهد شد و این مسیر تا پوشش صددرصدی اراضی و املاک موقوفه با قاطعیت پیگیری می‌شود تا هیچ ملک وقفی بدون پشتوانه سند رسمی باقی نماند.

کد مطلب 6956650

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