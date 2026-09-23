رهایی دو محکوم به قصاص در قزوین با اختصاص ۶میلیارد تومان به حوزه درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا اظهار کرد: با تلاش شعبه ویژه مصالحه قتل شورای حل اختلاف، شعبه اجرای احکام کیفری و واحد مددکاری زندان مرکزی قزوین، اولیای دم در پرونده دو محکوم به قصاص نفس با گذشت و ایثار از اجرای حکم صرف‌نظر کردند و زمینه رهایی این افراد فراهم شد.

وی افزود: اولیای دم پس از اعلام رضایت پیشنهاد کردند مبلغ ۶ میلیارد تومان برای کمک به حوزه درمان یک واحد بیمارستانی هزینه شود که این مبلغ نیز از سوی محکومان در اقدامی خداپسندانه پرداخت شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تقدیر از گذشت اولیای دم اظهار کرد: این اقدام علاوه بر فراهم کردن زمینه رهایی دو محکوم، با اختصاص مبلغ ۶ میلیارد تومان به حوزه درمان به یک کار خیر اثرگذار تبدیل شده است.

مصطفوی‌نیا ادامه داد: گذشت اولیای دم و اختصاص این مبلغ برای کمک به حوزه درمان، اقدامی ماندگار و الگویی ارزشمند از صلح، بخشش و مسئولیت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه این اقدام می‌تواند آثار خیر و ماندگاری برای خانواده‌های دو طرف و جامعه داشته باشد، گفت: چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ گذشت و سازش در جامعه باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین از تلاش همکاران حوزه صلح و سازش، شعبه ویژه مصالحه قتل شورای حل اختلاف، شعبه اجرای احکام کیفری و واحد مددکاری زندان مرکزی قزوین در فراهم کردن زمینه این سازش قدردانی کرد.