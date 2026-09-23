دفاع مقدس میان میدان نظامی و متن جامعه پیوندی عملی شکل داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ
به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفتهاند؛ و خدا بر یاری آنها تواناست. ﴿سوره مبارکه حج آیه ۳۹﴾
تاریخ پر نشیب و فراز انقلاب اسلامی ملت ایران پر از حوادث تلخ و شیرینی است که با عنایت ویژه پروردگار و حضرت حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و با رهبری خردمندانه و حکیمانه امامین انقلاب و با همّت بلند و ایثارگری ملت بزرگ ایران با سربلندی و افتخار پشت سر نهاده شده و عزتمندانه به پیش میرود و انشاءالله موجب برچیده شدن بساط ظلم و ستم از صحنه عالم خواهد شد.
بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سال جاری، معانی تازه و بدیعی یافته و اتصال معنایی و هویتی هشت سال دفاع مقدس با دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم نشان داد که آرمانها، اهداف، غایات، درسها و الگوهای نبرد هشت ساله مقدس، در متن نیروهای مسلح سرافراز و مردم غیور ما جاری و ساری است و انقلاب اسلامی به معنای حقیقی کلمه، زنده است.
دفاع مقدس یادآور کارزاری عظیم است که همه اقشار و آحاد جامعه ایران با تقدیم هزاران شهید و جانباز توانستند با پیروزی غرورآفرین و کسب تجارب میدانی برای نیروهای مسلح، کشور را در مسیری قرار دهند که تا به امروز مایه مباهات مسلمین و امید مستضعفان جهان باشد.
پشتوانهای عظیم و درس آموز برای ملت عزیز و مقاوم ایران اسلامی که با تجربیات جنگ تحمیلی هشت ساله امروز توانستهاند بیش از دویست روز در دفاع مقدس سوم، مقابل آمریکای جهان خوار و رژیم تروریست و کودککش صهیونیستی ایستادگی کنند.
لذا آنچه ضرورتی انکارناپذیر در بزرگداشت هفته دفاع مقدس میباشد، بازخوانی یکی از بزرگترین تجربیات تاریخی ملت ایران در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، ملی و دینی است که دشمن تا بن دندان مسلح بعثی با حمایتهای همهجانبه کشورهای مختلف منطقهای و جهانی تلاش داشت تا با تهدید موجودیتی ملت ایران، جنگ را با هدف خاموش کردن انقلاب اسلامی به پیش ببرد.
حماسه مکتبساز دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران که به تعبیر قائد شهید امت اسلامی «هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برههی زمانی نیست؛ گنجینهی عظیمی است که تا مدتهای طولانی ملت ما میتواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایهگذاری کند.» به روشنی نشان میدهد تجربیات دوران دفاع مقدس را باید برای سالهای سال خصوصاً در دورانی که دشمنان ایران اسلامی مجدداً چشم طمع به این آب و خاک دوختهاند، به کار گرفت.
اهمیت بزرگداشت و زنده نگهداشتن یاد و خاطرات دوران هشت سال دفاع مقدس دقیقاً در همین نقطه قرار دارد، تجربهای که نشان داد اعتلای کشور در شرایط بحران، به توان یک ملت برای تبدیل ارزشهای مشترک به اراده عمومی، سازماندهی اجتماعی و کنش جمعی بستگی دارد و از این منظر، دفاع مقدس یکی از مهمترین مقاطع پیدایش تجربه بزرگ ملت ایران در دوران معاصر در حوزههای امنیتی، دفاعی و حتی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که آثار و برکات آن همچنان در حافظه تاریخی ایرانیان قابل ردیابی است.
از سوی دیگر یکی از مهمترین درسهای دوران دفاع مقدس، صورتبندی خاصی از رابطه میان جامعه و ساختار دفاعی کشور بود. و همه اقشار مردم با توجه به تواناییشان بخشی از ظرفیت واقعی دفاع محسوب میشدند. بطوریکه آحاد جامعه از زن و مرد هر یک در شبکه گستردهای از پشتیبانی، تأمین، اعزام، امداد و تحمل هزینههای جنگ مشارکت داشتند و بدین ترتیب، میان میدان نظامی و متن جامعه نوعی پیوند عملی شکل گرفت.
این تجربه کمنظیر نشان میدهد قدرت دفاعی زمانی امکان تبدیل شدن به قدرت ملی را دارد که میان توان نیروهای مسلح و ظرفیت اجتماعی کشور رابطه مستقیم برقرار باشد و مردم بتوانند در شرایط بحران بخشی از منابع مادی، انسانی، روانی و معنوی خود را برای صیانت از منافع حیاتی کشور بسیج کنند. تجربهای که باعث شد تا در جنگ تحمیلی سوم پویش جانفدا از همان روزهای نخستین جنگ با استقبال گسترده و چند ده میلیونی مردمی شکل بگیرد.
از همین منظر، بخشی از دستاوردهای دفاع مقدس را باید در حوزه شکلگیری اتکای به ظرفیتهای داخلی، عدم بنبست نمایی و تلاش برای حل مسائل در شرایط محدودیت و توسعه ظرفیتهای انسانی، فناورانه و سازمانی جستوجو کرد. جنگ، کشور را با مجموعهای از نیازهای فوری و محدودیتهای جدی مواجه میسازد و پاسخ به این وضعیت، در بسیاری از حوزهها به تجربه اندوزی، ابتکار، بومیسازی و ایجاد ظرفیتهایی میانجامد که در دورههای بعد، مبنای توسعه توان دفاعی قرار میگیرند.
همچنین دفاع مقدس هشت ساله مملو از تجربههای مفید اقتصادی برای این ملت و مسئولین بود. اینکه میشود با همه مضیقههای اقتصادی، مسئولین در کنار مردم ساده زندگی کنند، اشرافیگری را کنار بگذارند تا مردم در جنگ احساس تبعیض نکنند بگونهای که از گوشه گوشه کشور، از سوی پایینترین طبقات اقتصادی و اجتماعی، کمکهای فراوانی به جبههها ارسال میگردید. در آن شرایط مسئولین بنبستنمایی نکردند، در کنار مردم با سختیها کشور را پیش بردند، مردم نیز با وجود کمبودهای کالایی، صفهای کوپنی و سایر شرایط سخت، در کنار مسئولین ایستادند. امروز نیز امید است مسئولین در جلسات خصوصی و عمومی بنبستنمایی نکنند، از ریختوپاشهای اقتصادی بپرهیزند و به حماسهسازی این ملت و این نظام که مقابل بزرگترین شیطان قرن ایستادهاند، خدشهای وارد نکنند.
از سوی دیگر، این جنگ بیش از پیش لزوم پایبندی و اعتقاد واقعی مسئولین به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را به نمایش درآورد. سالیان سال رهبری شهید از لزوم خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند و عدهای آن را مزخرف نامیدند، از تقویت تولید و پرهیز از واردات غیرضرور گفتند و عدهای آن را جدی نمیگرفتند، از لزوم تمکیل و پیشرفت صنایع پتروشیمی و پالایشی به منظور جلوگیری از صادرات نفت خام گفتند و عدهای آن را غیرعملی دانستند. امروز به وضوح مشخص شده است که اگر آن توصیهها توسط مسئولین ذیربط اجرایی میشد، دشمن به محاصره و ایجاد محدودیتها و تحریمهای اقتصادی نمیتوانست دلببندد.
در نهایت آنچه در هفته بزرگداشت دفاع مقدس میبایست از سوی تک تک ملت رشید ایران اسلامی مورد توجه قرار گیرد، پاسداشت جایگاه شهیدان و خانوادههای معزز ایشان است. چرا که ملت ایران استقلال و آزادی خود را مدیون شهیدان، خانواده شهدا، جانبازان سرافراز، آزادگان و رزمندگان دوران دفاع مقدس میداند.
بی تردید، تداوم راه شهیدان در گرو حفظ وحدت، تقویت همبستگی ملی، خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از عزت و سربلندی ایران اسلامی است؛ مسیری که با الهام از تجربههای ارزشمند دفاع مقدس، میتواند زمینهساز ساختن آیندهای روشن و پرافتخار برای این سرزمین باشد.
جبهه پایداری انقلاب اسلامی با سلام و درود به ارواح مطهر امام شهیدان، حضرت امام خمینی رضوانالله تعالی، قائد شهید حضرت آیت الله خامنهای اعلیالله مقامه الشریف و پاسداشت یاد و نام شهیدان و با بزرگداشت جانفشانی رزمندگان اسلام و گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان در دوران دفاع مقدس و آرزوی پایداری و سربلندی ملت ایران، بر این حقیقت تأکید میکند که مقاومت فعال، هویت تاریخی و سرنوشت ملت ایران است و اکنون نیز با پیروی از رهبری حکیم و فرزانه حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای مد ظله العالی در برابر اقدامات دشمنان، با معرفتی راسخ و عملی جهادی، عزت اسلام و ایران را پاس خواهیم داشت.
إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم
جبهه پایداری انقلاب اسلامی ایران
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