به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیتالله سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید شیعیان، که امروز پس از برگزاری مراسم تشییعی باشکوه در قم و اقامه نماز بر پیکر ایشان، در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر بانوی کرامت آغاز شد.
این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور جمعی از علما و شخصیتهای برجسته حوزوی، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مسئولان کشوری و اقشار مختلف مردم برگزار شد و حاضران در سوگ ارتحال این فقیه برجسته و عالم نامدار حوزه علمیه قم به عزاداری پرداختند.
در این مراسم آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیتالله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و امام جمعه قم، آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیتالله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و جمعی دیگر از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری حضور داشتند.
همچنین جمعی از مسئولان و شخصیتهای کشوری و حوزوی در این مراسم حضور یافتند و یاد و خاطره آیتالله شبیری زنجانی را گرامی داشتند.
در ابتدای مراسم، آیاتی از کلامالله مجید تلاوت شد و پس از آن، یکی از مداحان اهل بیت(ع) در سوگ ارتحال این عالم برجسته و در مصیبت خاندان عصمت و طهارت(ع) به مرثیهسرایی و مداحی پرداخت.
قرار است یکی از شخصیت های حوزوی در این مراسم سخنرانی کند.
قم- مراسم بزرگداشت آیتالله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعیان، از سوی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیتالله سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید شیعیان، که امروز پس از برگزاری مراسم تشییعی باشکوه در قم و اقامه نماز بر پیکر ایشان، در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر بانوی کرامت آغاز شد.
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